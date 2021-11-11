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Başkan Yazıcı, çocuklar ile birlikte fidan dikti

Tuzla Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle, fidan dikme etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinlikte Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezleri’ne giden yaşları 3 ile 6 yaş arasında değişen çocuklar ile birlikte fidan dikti. Başkan Yazıcı ve çocukların keyifli sohbeti kameralara yansırken, çocuklar da Başkan Yazıcı’nın adını verdikleri bir fidanı toprakla buluşturdu.

İSTANBUL 11.11.2021, 14:23
Başkan Yazıcı, çocuklar ile birlikte fidan dikti

Tuzla Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle, fidan dikme etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinlikte Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezleri’ne giden yaşları 3 ile 6 yaş arasında değişen çocuklar ile birlikte fidan dikti. Başkan Yazıcı ve çocukların keyifli sohbeti kameralara yansırken, çocuklar da Başkan Yazıcı’nın adını verdikleri bir fidanı toprakla buluşturdu.

Tüm yurtta çeşitli fidan dikme programları ile kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, Tuzla’da da özel bir program ile kutlandı. Tuzla’nın Aydınlı Mahallesi’nde fidan dikim alanı olarak belirlenen bölgede gerçekleştirilen etkinliğe Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı birlikte katıldı. Program kapsamında, Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezleri’nde eğitim gören yaşları 3 ile 6 arasında değişen çocuklar, Tuzlalı öğrenciler ve çok sayıda vatandaş Tuzla Belediyesi fidanlığında özel olarak yetiştirilen bin adet fidanı toprak ile buluşturdu. Başkan Yazıcı da öğrenciler ile birlikte fidan dikti. Anne Çocuk Eğitim Merkezi öğrencileri, fidan dikim programında ’Tohumlar Fidana, Fidanlar Ağaca’ isimli şarkıyı Başkan Yazıcı ile birlikte söylediler. Fidanlık alanda dikilen her fidana Anne Çocuk Eğitim Merkezleri’nde eğitim gören çocukların isimleri verildi. Ayrıca Başkan Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı adına da birer fidan dikimi gerçekleştirildi. Başkan Yazıcı kendi adına fidan dikilmesi konusunda da,” Benim de artık dikili bir ağacım var. Çok mutluyum. Çocuklar sağ olsunlar ismimizi verdiler” dedi.

“Ekolojik dengesi bozulmuş bir dünyada en önemli çevre hassasiyeti ağaç dikmek”

Program sonrasında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikimlerimizi birlikte gerçekleştiriyoruz. Sivil toplum kuruluşları, bakanlık taşra teşkilatları, belediye personelimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllüler, gençler ve çocuklarımız ile birlikte Milli Ağaçlandırma Günü yani 11’inci ayın,11’inci gününde ve saat 11’i 11 geçe bunu gerçekleştirdik. Ben hayırlı olsun diyorum. Ağaç dikmenin ne kadar önemli olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Biz, ‘Kıyamet bile kopsa elinizde eğer fidan varsa dikin’ diyen bir medeniyetin evlatlarıyız. Bugün ekolojik dengesi bozulmuş olan dünyada en önemli çevre hassasiyeti açısından kıymetli işlerden bir tanesi olan ağaç dikmek, çok kıymetlidir. Bunun yanında birçok canlıya, flora ve faunaya etki eden ağaç dikme kampanyalarının artması lazım. Bunun gibi çevre hassasiyetinin gerçekleştirildiği birçok çalışmayı yapıyoruz. Kişi başına düşen, yeşil alan miktarını artırarak Avrupa Birliği standartları dahil olmak üzere dünyada standartları yüksek bir ilçe oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. 136 park yaptık. Bu park sayısını 156 parka kadar çıkartarak 20 yeni park yapma sözümüzü de gerçekleştiriyoruz.” dedi.

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