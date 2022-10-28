Başkan Öztekin, yeni atanan öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurt çapındaki son atamalarının ardından Kağıthane’de göreve başlayan öğretmenler için bir program düzenlendi.

Kağıthane Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Nurtepe Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilen “Öğretmenim hoş geldin” adlı programa, Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ufuk Dilekçi de katıldı. Kağıthane’ye yeni atanan 234 öğretmen programda birbiriyle tanışma fırsatı bulurken Kağıthane hakkında bilgiler aldı.

Programda konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin Kâğıthane’nin genç bir nüfusa sahip olduğunu belirterek, ’’Kağıthane’miz bugün 500 bine yakın olan nüfusumuzun büyük bir bölümü çocuk ve gençlerden oluşmaktadır. Son yapılan araştırmalara göre de İstanbul’da gençlerin en çok tercih ettiği ilçeyiz. Demografik yapımızın yoğunluğunu gençlerin oluşturduğu Kağıthane’mizde bizler de yatırımlarımızı daha çok onların eğitim ve sosyal hayatlarına yaptık. Seçim öncesi söz verdiğimiz 53 adet projemizin bugün yüzde 90’ını gerçekleştirmiş bulunuyoruz’’ dedi.

Yatırımların birçoğu gençler için

Başkan Öztekin konuşmasının devamında ilçede çocuk ve gençlerin eğitim ve sosyal hayatına değer katacak projelerini şu şekilde sıraladı: ’’Çocuk ve gençlerimize özel olarak tasarladığımız üç yeni millet kıraathanesini, Çocuk Kütüphanesini, Uygulamalı Eğitim Platosu ’nu, Uzay Evi’ni, Sosyal Medya Stüdyosu’nu, kreşleri, İstihdam Hizmet Noktası’nı, Sporcuhane, Gençhane, Bağımlılıkla Mücadele Merkezi ve Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi’ni hizmete açtık. Gençlerimiz için kişisel gelişim, üniversite hazırlık, yabancı dil kursları düzenliyoruz. Yaşam beceri atölyelerimizde çocuk ve gençlerimize robotik kodlamadan Kuran-ı Kerim öğrenmeye; mutfakta yemek yapımından resim, müzik ve dramaya; birçok alanda eğitimler veriyoruz. Spor okullarımızda çocuk ve gençlerimize 22 farklı branşta sportif eğitimler veriyoruz. İlkokuldan liseye ihtiyaç sahibi toplam 25 bin 500 öğrencilere çanta, kırtasiye, kıyafet yardımında bulunduk. Yanı sıra 3 bin 213 üniversite öğrencisine 950 TL’lik nakdi destek sağladık. Bu yıl yükseköğretim kurumları sınav ücretlerini karşıladık” ifadelerine yer verdi.