Başkan Odabaşı’ndan skuter firma yetkililerine açık çağrı

Kadıköy Belediyesi, son yıllarda İstanbul’da sorun haline gelen ve kontrolsüz bir şekilde sayıları artan skuterleri ilçede toplamaya başladı. Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, bu soruna çözüm bulmak için skuter firma yetkililerine toplantı çağrısında bulundu.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yayaların geçişini engelleyen ve ilçede olması gereken rakamlardan fazla olan skuterleri kendileri toplasın diye firmalara ihtarname gönderdiklerini söylemişti. Firmalardan bir cevap gelmeyince ilçede kaldırımlara gelişigüzel park edilmiş skuterler belediye zabıta ekipleri tarafından toplanmaya başladı.

Başkan Odabaşı sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımla skuter firmalarına açık çağrıda bulunarak, kronikleşmiş bu sorunu konuşmak ve çözüm bulmak için firma yetkililerini 23 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da Kadıköy Belediye Başkanlığına davet etti.

“Yapıcı olma politikalarımız gereği skuter firmalarını davet ediyorum ”

Odabaşı çağrısında şu sözlere yer verdi:

“İlçemizde yaşanan skuter problemi ile ilgili çalışmamız oldukça ses getirdi. Kamuoyu desteğini yanımızda görmekten mutluyuz. Teşekkür ederiz. Belediyemizin yapıcı olma politikası gereği olarak muhatap firmaların görüşme taleplerine de kayıtsız kalmayacağız. Bu sebeple; kronikleşmiş bu soruna çözüm bulmak amacıyla bahse konu skuter şirket temsilcilerini 23 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da Kadıköy Belediye Başkanlığı’na davet ediyorum. Sürecin tüm taraflar için şeffaf olması ve tartışmalara yol açılmaması amacıyla bire bir görüşmeyi kabul etmeyeceğimizi, sorunun çözümü için şirket ve sorumlu kamu yöneticileriyle toplu görüşme yapacağımızı da kamuoyunun bilgisine sunarım.”