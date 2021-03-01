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Başkan Kılıç’tan Maltepe halkına teşekkür mesajı

Maltepe Belediye Meclisi mart ayı toplantıları, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlığında açıldı. Anlaşma ile sona eren grev sürecine ilişkin konuşan Başkan Kılıç, “Maltepe halkı belediyesine sahip çıktığını gösterdi” diyerek, teşekkür etti.

İSTANBUL 01.03.2021, 13:51
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Başkan Kılıç’tan Maltepe halkına teşekkür mesajı

Maltepe Belediye Meclisi mart ayı toplantıları, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlığında açıldı. Anlaşma ile sona eren grev sürecine ilişkin konuşan Başkan Kılıç, “Maltepe halkı belediyesine sahip çıktığını gösterdi” diyerek, teşekkür etti.

Maltepe Belediye Meclisi mart ayı toplantılarını açan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, geçen ayki belediye faaliyetlerine ilişkin meclisi bilgilendirdi ve anlaşma ile sonuçlanan greve ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Tüm Türkiye’de emekçilerin daha çok maaş almasını dilediğini vurgulayan Başkan Kılıç, “Yaklaşık 1600 emekçimizi ilgilendiren bir Toplu İş Sözleşmesi müzakeresini yaklaşık 6 aydır sürdürüyorduk. Arada tabi pandemiden dolayı, elimizde olmayan nedenlerden ötürü bu görüşmeler uzadı. Takvimin son gününe kadar arkadaşlarımızla müzakereleri sürdürdük. Türkiye’de açlık sınırının 2 bin 800 liralarda olduğu, normal bir ailenin yaşam kalitesinin de 8 bin lira olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Asgari ücret 2200 TL iken, biz yine 3000-3700 TL arasında net maaşlar veriyorduk. Sendikacı arkadaşlarımız yüzde 40 zamla karşımıza çıktılar. Aşağı yukarı bu oran, bütçemizin yarısı demektir. Böyle bir rakamı istesek de ödeme şansımızın olmadığını, en nahif dille anlatmaya çalıştık. Onlar da şu an ödenen mevcut maaşla, 4 kişilik bir ailenin yaşamını bugünkü koşullarda sürdürmesinin mümkün olmadığını anlattılar. Biz onları anladık, onlar da bizi anlamaya çalıştılar. Anlaşamadık ama biz onları anladık. Gönül ister ki Türkiye’deki tüm işçi kardeşlerim daha fazla alsın” dedi.

"Emekçilerin alın terine saygı duyuyorum"

Sendika ile uzun görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardıklarını ifade eden Kılıç, “En son pazartesi akşamına kadar süren görüşmelerde, 80 küsur maddeden 50 civarındaki maddeyi bu altı ayda anlaşmıştık, geri kalan 25-30 madde ise ekonomik dengeleri kapsıyordu. Biz kendilerine şöyle bir teklifle çıkmıştık; 2700 TL alan arkadaşlarımız da var 15-20 kişi de olsa. Ve 4 binin üzerinde alan arkadaşlarımız da var. O zaman makası biraz daha kapatalım dedik. Başkan yardımcılarımız, mali hizmetlerdeki arkadaşlarımız uzun çalışmalar yaptılar, ikramiyelerle 4400 liraya çıktık. Grev başladıktan sonra Genel-İş Sendikası merkezi yöneticileri geldiler, iletişimi koparmadık. Birbirimizi anlamaya çalıştık. En son, önceki gün sabaha karşı ikramiyeler dahil 4700 liraya anlaştık ve dün öğleden sonra sözleşmeyi imzaladık, şantiyedeki arkadaşlarımıza bilgi verdik. Tabi ki beklentileri daha fazla olan arkadaşlarımız olabilir. Ama biz de sonuçta Maltepe Belediyesi olarak, 550 bin nüfuslu Maltepe halkına sorumluluk duygusuyla hareket ederek, dengeyi koruyarak bu kararı aldık, gönül isterdi ki daha fazla verelim ama olanaklarımız el vermedi. Birileri 4700 lira çok para diyebilir. Birilerine göre çok para olabilir, birilerine göre de çok para değil. Çünkü sokakta, karda, kışta, çamurda çöplerimizi alan, sokaklarımızı temizleyen arkadaşlarımın alın terine son derece saygı duyuyorum” diye konuştu.

"Şahsım ve emekçi arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum"

Demokrasi sınavı verdiklerini ve Türkiye adına kazanç olduğunu vurgulayan Başkan Kılıç, “Bazı çöplerin birikmesi hepimizi üzdü ama özellikle de anayasal bir hakkın kullanılmasının gerçekleşmiş olmasının Maltepemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yanımızda duran, destek veren, vermeyen, eleştiren herkese şahsım ve emekçi arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürüm de Maltepe halkına. Bir kez daha Maltepe halkı, belediyesine sahip çıktığını göstermiştir. Kadın kardeşlerim maskesini, eldivenini takarak sokağa çıkıp, ‘bizim çocuklar grev hakkını kullanıyor, ama ben de sokağımı temiz tutabilmeliyim’ demiştir. Maltepeli kadınlara bir kere daha şükran borçlu olduğumu ifade ediyorum. Buradan bir sınav daha çıktı. Bu demokrasi sınavında kazanan yine Türkiye oldu. Kazanan insanlarımız oldu, biz olduk” şeklinde konuştu.
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