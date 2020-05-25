Başkan Kılıç, Maltepelilerle bayramlaştı

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde mahallelere giderek vatandaşlarla bayramlaştı. Başıbüyük’te görevli polis memurlarıyla da bayramlaşıp onlara çikolata ikram eden Kılıç, temizlik işçilerini de ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde sokağa inerek, vatandaşlarla bayramlaştı. Başkan Kılıç’ın ilk durağı Başıbüyük mahallesi oldu. Burada araçlarda olan vatandaşlara çikolata ikram eden Kılıç, sonra bir esnafın yanına uğrayarak sorunlarını dinledi. Daha sonra mahallede görevli polis memurları ve zabıtaların da bayramını kutlayan Kılıç’ın son durağı ise korona virüs ile mücadele kapsamında sokaklarda zor bir görevi başaran temizlik işçileri oldu. Temizlik işçilerinin kaldığı şantiyeyi ziyaret eden Kılıç, burada da işçilerle bayramlaştı.

Vatandaşlara teşekkür etti

Kılıç, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutlarken, “Koşullar ne olursa olsun yüreğimiz hep bir atıyor. Ramazan Bayramı’nda Başıbüyük mahallesinde hemşehrilerimizle “sosyal mesafemizi koruyarak” bayramlaştık. Bayram günü işinin başında olan esnaf kardeşlerimize hayırlı işler diledik. Daha sonra da görevli polis, zabıta ve temizlik işçisi kardeşlerimizle bayramlaştık. Tüm Maltepelilerin bayramını kutluyor, bu zorlu korona virüs sürecinde azami ölçüde kurallara uydukları için hepsine tek tek teşekkür ediyorum” dedi.