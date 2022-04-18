Başkan Kassanov’dan şehit Aznaurov için anma mesajı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği(DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Karabağ Savaşında şehit düşen İskender Aznaurov’u şehadetinin 29’uncu yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı

Başkan Kassanov, 1993 yılında Azerbaycan-Ermenistan arasında gerçekleşen Karabağ Savaşında şehit edilen Azerbaycan’ın milli kahramanı İskender Aznaurov’u unutmayacaklarını bildirdiği mesajında, “29 yıl önce kahramanca şehit olan milli kahraman İskender Aznaurov’u şükran ve minnetle anıyoruz. Birinci Karabağ Savaşında cephe hattında en önde yer alarak Ermeni işgaline karşı savaşan kahramanımızın aziz hatırasını her zaman yaşatmaya devam edeceğiz. Biz Ahıskalı Türkler olarak Azerbaycan’ı vatan bilerek 2. Karabağ savaşında da en önde yer aldık. Kahramanlarımız ölümsüzdür. İskender Aznaurov’u rahmetle anıyoruz denildi.