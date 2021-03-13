Başkan Kassanov’dan Bakan Soylu’ya başsağlığı mesajı

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesinin vefatı ile ilgili taziye mesajı yayımladı.

Başkan Kassanov mesajında, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu’nun İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Merhumeye şahsım ve Ahıskalı Türkler adından Allah’tan rahmet, Bakanımıza ve kederli ailesine sabırlar dilerim. Allah mekanını cennet eylesin” ifadelerine yer verdi.