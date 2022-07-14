Başkan Kassanov’dan 15 Temmuz mesajı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkan Ziyatdin Kassanov 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kassanov, mesajında hain darbe girişimini lanetlerken, kahraman Türk milletinin demokrasi mücadelesinde onurlu bir duruş sergilediğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı terör saldırısının 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşandığını ifade eden Kassanov, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içine sızan hainlerin gerçekleştirdiği bu kalkışmayı halkımız yüzlerce şehit, binlerce gaziyle bedel ödeyerek birlik içinde atlatmıştır. Birlik ve beraberliğimize yönelik bu ihanet, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile meydanları dolduran milletimizin direnişi, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanına dönüşmüştür. Bir gecede hem ihaneti hem zaferi gördük. 15 Temmuz’un ardından devletimiz kararlılıkla FETÖ’nün inlerine girmiş, anayasal düzeni bozan ihanet şebekelerini çökertmiştir. 15 Temmuz’u unutmadığımız gibi bundan sonra da unutturmayacağız” ifadelerine yer verdi.

Kassanov, Ahıska Türkleri’nin sesini daha çok duyurmak için çalışmaları sürdürdüklerini aktararak, anavatan Türkiye’nin her zaman yanında olduklarını kaydetti.