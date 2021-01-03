banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Okullar 15 Şubat itibariyle açılıyor mu?
Okullar 15 Şubat itibariyle açılıyor mu?
2020 Yılı deprem istatistikleri
2020 Yılı deprem istatistikleri
Bahar döneminde ev değişimi artacak
Bahar döneminde ev değişimi artacak
Bakan Soylu'dan, 'Çatır çutur devam' paylaşımı
Bakan Soylu'dan, 'Çatır çutur devam' paylaşımı

Başkan Kassanov : "2020 yılında binlerce Ahıskalı Türk vatandaşı oldu"

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov yeni yıl dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında binlerce Ahıska Türk’ünün istisnai vatandaşlık hakkından yararlandığını belirtti.

İSTANBUL 03.01.2021, 16:10
4
Başkan Kassanov : "2020 yılında binlerce Ahıskalı Türk vatandaşı oldu"

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov yeni yıl dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında binlerce Ahıska Türk’ünün istisnai vatandaşlık hakkından yararlandığını belirtti.

Başkan Kassanov, 2021 yılının dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini dilediği mesajında, "Yeni yılın, 76 yıldır dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan aziz Ahıskalı Türk milletimize, barış, sorunlarının çözülmesine, mutlu bir hayatın başlangıcına vesile olmasını dilerim" dedi.

2020 yılının korona virüs (Covid-19) salgını gölgesinde geçmesine rağmen DATÜB olarak faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini kaydeden Kassanov, biz yine DATÜB olarak faaliyetlerimize ara vermeden, var gücümüzle devam etme kararlılığı gösterdik. Bir taraftan çalışmalarımızı sürdürürken diğer taraftan ise salgından etkilenen kardeşlerimize yardım elimizi uzattık. Gerek Türkiye’de yaşayan gerekse de dünyanın farklı ülkelerinde ikamet eden 10 binden fazla ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda yardımında bulunarak onların yanında olduk. DATÜB olarak yürüttüğümüz faaliyetler içerisinde korona virüs salgını ile mücadeleye yönelik olarak, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türk Ocakları iş birliğinde Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Gürcistan’dan olan Ahıskalı Türk doktorlarla birlikte yaptığımız ’Türk Dünyası Covid-19’la Mücadele Online Eğitim Programı’ bu yönde attığımız adımlar içerisinde büyük önem taşımaktadır.

Devletimizin ilgili kurumları ile gerçekleştirdiğimiz resmi görüşmelerde, Türkiye’de yaşayan milletimizin ikamet izni, çalışma izni, iskanlı göç, doktorlarımızın diploma denkliği ve diğer öncelikli konular ele alındı. Teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanarak yaptığımız canlı yayınlar, yerel basında yayınlanan haberler ve sosyal medyada paylaşılan içerikler ile milletimizi her zaman DATÜB faaliyetleri hakkında bilgilendirmeye çalıştık" ifadelerine yer verdi.

2020 yılı içerisinde binlerce Ahıskalı Türk’ün ’İstisnai vatandaşlık’ hakkından yararlanarak Türk vatandaşı olduğunu hatırlatan Kassanov, "Hizmet kavramını önemseyerek açtığımız temsilcilik ofislerimize bu yıl DATÜB Ahlat Temsilciliği de katıldı. Bu sayede sizlerle her zamankinden daha fazla temasta olma gayreti içerisinde olduk. DATÜB Genel Merkezi’mizin, Ülke Temsilciliklerimizin özverili faaliyetleri, Gençlik ve Kadın Kollarımızın çalışmalarıyla halkımıza hizmet ettik, yeni yılda da daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’ın işgal altındaki Karabağ topraklarını geri almak için verdiği mücadelede 9 Ahıska Türk’ünün de şehit olduğunu dile getiren Kassanov

"Yüzlerce kardeşimiz de gazi oldu. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü uğrunda şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, gazilerimize ise sağlıklı günler arzu ediyorum. Başta tüm Türk Dünyası olmakla milletimizin toplum halde yaşadıkları diğer ülkelerde yaşayan Ahıskalı Türklerin ve tüm herkesin yeni yılını kutlar, 2021’nin sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim" dedi.
Yorumlar (0)
banner429
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 16 30
2. Galatasaray 15 30
3. Gaziantep FK 15 28
4. Beşiktaş 14 28
5. Hatayspor 15 27
6. Fenerbahçe 14 26
7. Trabzonspor 16 23
8. Karagümrük 15 21
9. Malatyaspor 15 20
10. Rizespor 15 20
11. Göztepe 15 19
12. Konyaspor 15 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 15 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Altay 17 32
3. İstanbulspor 16 31
4. Samsunspor 16 30
5. Tuzlaspor 17 30
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Menemen Belediyespor 16 19
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 16 16
15. Akhisar Bld.Spor 16 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Everton 16 29
6. Chelsea 16 26
7. Aston Villa 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 36
2. Atletico Madrid 14 35
3. Real Sociedad 17 29
4. Villarreal 17 29
5. Sevilla 15 27
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Real Betis 17 20
11. Cádiz 16 19
12. Levante 16 18
13. Deportivo Alaves 16 18
14. Real Valladolid 17 18
15. Getafe 16 17
16. Eibar 16 16
17. Elche 15 16
18. Valencia 16 15
19. Osasuna 15 13
20. Huesca 16 12