Başkan Kartoğlu: “Başakşehirli her şeyin en iyisi ve özelini hak ediyor”

Başakşehir’de çözüm odaklı çalışmalarla ilçe sakinlerinin hayatı kolaylaştırılıyor. İlçe genelinde aralıksız yürütülen yol bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehirliler her şeyin en iyisi ve özelini hak ediyor” dedi.

Mutluluğun şehri Başakşehir’de her gün yeni projeler hayata geçiriliyor. Şehir içi ulaşımını çok daha hızlı ve konforlu hale getirmek için Başakşehir’in dört bir yanındaki yol bakım ve onarım çalışmaları aralıksız sürüyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceliyor.

Yenileme çalışmaları yapıldı

Bahçeşehir 2801. Sokak’taki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Kartoğlu, “Başakşehirliler her şeyin en iyisi ve özelini hak ediyor” dedi. İlçe genelindeki tüm çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Başkan Kartoğlu, “Bahçeşehir 2801. Sokak’taki genişletme ve yenileme çalışmalarımızı da titizlikle yürütüyoruz. Çalışmalar kapsamında; yağmur suyu hatları ve ızgaraları, kaldırımlar, aydınlatma hattı, asfalt yenileme ve yol kesişimlerindeki kavşakları yeniden düzenledik. Yolun kullanılmayan bir şeridini komşularımız için trafiğe açtık. Trafiğe açtığımız yeni kısımda telefon, internet ve su hatları yüzeye çok yakın olduğu için bu hatların da yerlerini değiştirdik” diye konuştu.

“İSKİ yapmadı, biz tamamladık”

İBB yönetimindeki İSKİ’nin yapması gereken yağmur suyu hatlarının değişimin Başakşehir Belediyesi tarafından yapıldığını vurgulayan Başkan Kartoğlu, “Komşularımıza hizmet yolundaki çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek. Bir müjdeyi daha komşularımla paylaşmak istiyorum. Çalışmalarımızı yolun baraj tarafına doğru devam ettirerek bu yolu 2,5 kilometreye çıkartacağız” ifadelerini kullandı.