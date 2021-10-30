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Başkan İlgezdi: "Cumhuriyet aydınlanmanın adıdır"

Cumhuriyet’in 98’inci yıldönümü, Ataşehir’de on binlerin katıldığı fener alayı yürüyüşü ve Zeynep Bastık konseriyle kutlandı. Etkinliğe katılım sağlayan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, yapılan "Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü" sonrası konser alanında vatandaşlarla bir araya geldi.

İSTANBUL 30.10.2021, 10:24
Başkan İlgezdi: "Cumhuriyet aydınlanmanın adıdır"

Cumhuriyet’in 98’inci yıldönümü, Ataşehir’de on binlerin katıldığı fener alayı yürüyüşü ve Zeynep Bastık konseriyle kutlandı. Etkinliğe katılım sağlayan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, yapılan "Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü" sonrası konser alanında vatandaşlarla bir araya geldi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ataşehir’de vatandaşların yoğun katılımıyla coşkulu şekilde kutlandı. Cumhuriyet’in 98’inci yılında, binlerce vatandaş fener alayı yürüyüşünde buluştu. Coşkulu yürüyüşe Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi öncülük etti. Fener alayı yürüyüşünün ardından vatandaşlar, Sanatçı Zeynep Bastık konseriyle doyasıya eğlendi.

Etkinliğe, Başkan İlgezdi’nin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, CHP Parti Meclis Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Meclis Başkan Vekili Kudret Aslan, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, birim müdürleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve on binlerce yurttaş, ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle birlikte ’Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü’ne eşlik ettiler.

"Cumhuriyet aydınlanmanın adıdır"

Cumhuriyetin önemine değinen Başkan İlgezdi, “Değerli Ataşehirliler, bugün burada, sizlerle birlikte Cumhuriyetimizin 98’inci yılını kutluyor olmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum. Kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyetimize bağlılığımızı daha gür bir sesle buradan haykırıyoruz. Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti, Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları. Sevgili Ataşehirliler, Cumhuriyet aydınlanmanın adıdır. 98 yıl önce bugün yakılan meşaledir. Cumhuriyet bizlere, ayağında yırtık çarığı, yüreğinde ise bitmek, tükenmek bilmeyen vatan sevgisiyle cephede canını ortaya koyanların en kıymetli emanetidir. Cumhuriyet, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde bağımsızlık mücadelesinden galip çıkan halkımızın, dedelerimizin, nenelerimizin en büyük zaferidir. Karanlığa karşı aydınlığın, kötülüğe karşı iyiliğin, köleliğe karşı başkaldırının simgesidir. Cumhuriyet, bağımsızlığından ödün vermeyen, dayatmalara boyun eğmeyen, egemenliğine sahip çıkan Anadolu halkının umududur” diye konuştu.

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