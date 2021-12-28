Başkan Gökhan Yüksel ‘Yeni Yıla Merhaba’ Sergisi’nin açılışını yaptı

Zihniye İlhan ve Ali Naki İlhan’ın küratörlüğünde hazırlanan ‘Yeni Yıla Merhaba Sergisi’ Kartal Belediyesi’nde sanatseverler ile buluştu.

Yirmi iki sanatçının farklı tekniklerle oluşturduğu elli farklı eserden oluşan sergi, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in katılımıyla açıldı. Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası Fuaye alanında gerçekleşen açılışa Başkan Gökhan Yüksel’in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Gençlik Kolları Yönetimi, sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Türkiye’nin çeşitli illerinden sanatçıların bir araya geldiği sergide ressam, aynı zamanda yazar olan Dilek Ünal da anı ve öykü tarzında yazdığı kitapları imzaladı.

Serginin açılışını gerçekleştiren Başkan Yüksel, Küratör Zihniye İlhan’a tüm sanatçılar adına Kartal heykelciği, Yazar Dilek Ünal’a da çiçek takdiminde bulundu.

“Hizmet ederken sanatçı ilhamını hissediyoruz”

Açılışın ardından bir konuşma gerçekleştiren Başkan Gökhan Yüksel, “Hayal gücümüzü geliştirmek, sanattan bir parça da olsa nasibimizi almak için buradayız. Birçok sanat organizasyonuna katılmaya çalışıyoruz çünkü biz de sanattan besleniyoruz. Hem hizmet ederken, hem hayal kurarken, hem iş yaparken bir sanatçı gözünü, sanatçı ilhamını gerçekten hissediyoruz. Bu bizim için ekmek su gibi bir ihtiyaç. Bugün de birbirinden güzel eserler var burada. Sanatçılarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Her daim sanatın ve sanatçının yanında olduğumuzu ifade ediyorum” dedi.

Resim, filografi, goblen, sulu boya, ebru ve fotoğraf gibi farklı sanat disiplinlerini içeren karma sergi, 7 Ocak’a kadar meraklılarını ağırlayacak.