Başkan Gökhan Yüksel, Tekel Caddesi’ndeki altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçe genelinde yürütülen alt yapı çalışmalarını yakından takip etmeye devam ediyor. Kordonboyu Mahallesi Tekel Caddesi üzerinde yapılan alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek teknik personelden bilgi alan Başkan Yüksel’e Kordonboyu Mahalle Muhtarı Arzu Keskin de eşlik etti. Başkan Yüksel, ilçede alt yapıyı güçlendirmek adına çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kartal Belediyesi, Tekel Caddesi’nde yağmur suyu kanalının yetersiz olması nedeniyle caddede su birikintilerine yol açan ve vatandaşların zor anlar yaşamasına sebebiyet veren soruna kalıcı çözüm bulmak için harekete geçerek alt yapı çalışmalarını hızlandırdı. Kartal Belediyesinin girişimiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İBB 7. Bölge Yol Bakım Müdürlüğü tarafından bölgede çalışma başlatıldı. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, Tekel Caddesi’ne 600 metre uzunluğunda yağmur suyu kanalı döşendi ve 68 adet yağmur suyu bacası kuruldu. Böylece caddedeki yağmur suyu bacalarının sayısı da 12’den 80’e çıkmış oldu. Yağmur suyu ile ilgili alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra caddede asfalt serimi yapıldı.

Alt yapı çalışmalarının yanı sıra asfalt serimi işlemlerinin de gerçekleştirildiği bölgede inceleme yapan Başkan Gökhan Yüksel, "Kartal Belediyesi olarak İSKİ ile koordinasyon içinde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, yağışlı havalarda su baskınları yaşanan bölgelerde bir daha böyle bir durumun yaşanmaması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. İlçemizin altyapısını güçlendirmek için İBB ile uyum içinde çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Çalışmalar sırasında çevredeki vatandaşlar Başkan Gökhan Yüksel’e büyük ilgi göstererek yapılan çalışmalarla ilgili duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.