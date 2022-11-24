Başkan Dursun’dan Öğretmenler Günü ziyaretleri

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “24 Kasım Öğretmenler Günü" nedeniyle eğitimcilerle bir araya geldi. İlçedeki okulları ziyaret eden Başkan Dursun, öğretmenlerle sınıflarında bir araya gelerek Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “24 Kasım Öğretmenler Günü” vesilesiyle öğretmenlerle buluştu. Başkan Dursun’un ilk durağı, Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu oldu. Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreninin gerçekleştiği programda, Öğretmenler Arası Satranç Turnuvası’nda başarı gösteren öğretmenlere ödülleri verildi. Ödülleri; Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik ve MHP Sultangazi İlçe Başkanı Yusuf Özel takdim etti.

Öğretmenlere sınıflarında ziyaret

Sultançiftliği Anadolu Lisesi, Aşık Sümmani Ortaokulu, Fevzi Kutlu Kalkancı İlkokulu ile Sultangazi Eğitime Destek Akademisi’ndeki (SEDA) öğretmenleri ziyaret eden Başkan Dursun, tüm öğretmenlerin bu anlamlı günlerini kutladı. Öğretmenlere sabır ve özverilerinden dolayı teşekkür eden Başkan Dursun, öğretmen ve öğrencilerle bol bol sohbet etti.

“Öğrencinin rol modeli öğretmenidir”

Başkan Dursun, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunun altını çizdi. Dursun, “Bugün sizlerle bir arada olmanın gururunu yaşıyorum. Öğretmenlik sadece 40 dakikalık süre içerisinde verilen fen, matematik, tarih dersinden ibaret değildir. Önemli olan bir öğretmenin çocuğu hayata hazırlamasıdır. Çocukların en önemli rol modeli öğretmenidir. Çocuk önce öğretmeni sever, sonra onun verdiği dersi. Sevdiği derste de gösterdiği performansı yüksek olur" diye konuştu.

“Çocuklarımız size emanet”

Bireyin yetişip gelişmesinde öğretmenlerin büyük payının olduğunu belirten Başkan Dursun, ”Belki de hiç yanımızdan ayırmak istemediğimiz evlatlarımızı sizlere güvenerek ve çok güzel bir hayatı öğreteceğinize inanarak sizlere emanet ediyoruz. Sizler, bu ülkenin geleceğine, nesillerine yön veren insanlarsınız. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nüzü yürekten tebrik ediyorum” dedi.