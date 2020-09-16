Son Dakika
Başkan Deniz Köken, Balkan Şampiyonu Tuğçe’yi tebrik etti
TÜRK ATLETİZMİNİN GENÇ YILDIZLARI, İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞEN 50. BALKAN U20 SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI’NDA ZİRVEYİ BIRAKMADI. MİLLİ SPORCULAR; 14'Ü ALTIN MADALYA OLMAK ÜZERE TOPLAM 40 MADALYA KAZANARAK İLK SIRADAKİ YERİNİ ALDI.
İSTANBUL 16.09.2020, 14:45
1
Türk atletizminin genç yıldızları, İstanbul’da gerçekleşen 50. Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası’nda zirveyi bırakmadı. Milli sporcular; 14’ü altın madalya olmak üzere toplam 40 madalya kazanarak ilk sıradaki yerini aldı.
Madalyaya Doymuyor
Şampiyonada, Eyüp Spor Atletizm takımının altın kızı Tuğçe Özkan da Kadınlar 5 bin metrede altın madalya aldı.
Başkan Deniz Köken, aldığı şampiyonluğun ardından kendisiyle Alibeyköy Osmanlı Park’ta bir araya gelen Tuğçe’yi tebrik etti.
Genç sporcuya başarılarının devamını dileyen Başkan Deniz Köken, her katıldığı müsabakadan altın madalyayla dönen Tuğçe’nin azmi ve başarısının diğer gençlere de örnek olması temennisinde bulundu.
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 16 Eylül 2020
|İmsak
|05:12
|Güneş
|06:39
|Öğle
|13:04
|İkindi
|16:33
|Akşam
|19:19
|Yatsı
|20:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Ankaragücü
|1
|0
|13. Çaykur Rizespor
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Gençlerbirliği
|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Balıkesirspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|3
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Adanaspor
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Samsunspor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|1
|0
|13. Boluspor
|1
|0
|14. Eskişehirspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Wolverhampton
|1
|3
|5. Liverpool
|1
|3
|6. Crystal Palace
|1
|3
|7. Everton
|1
|3
|8. Aston Villa
|0
|0
|9. Brighton
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Chelsea
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Leeds United
|1
|0
|15. Southampton
|1
|0
|16. Tottenham
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0