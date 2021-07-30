Başkan Deniz Köken Akşemsettin’de bir dizi ziyarette bulundu

Eyüpsultan Belediyesi Yaz Okulları ilçedeki tüm bilgi evlerinde eğitime devam ediyor.

Eyüpsultanlı çocuklar yaz okullarında bir yandan boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmiş oluyorlar bir yandan da eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşıyorlar. Öğrenciler aynı zamanda yüz yüze yapılan dersler sayesinde eğitimlerinden de geri kalmamış oluyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de her fırsatta bilgi evlerini ziyaret ederek, eğitimlerde işlenen konular hakkında bilgi alıyor, öğrencilerle sohbet ederek duygu ve düşüncelerini öğreniyor.

Akşemsettin Bilgi Evi’ni ziyaret etti

Başkan Deniz Köken Akşemsettin Bilgi Evi’ne gerçekleştirdiği ziyarette sınıflara girdi, burada dersleri dinledi, öğrencilerin yaptıkları çalışmaları izledi.

Esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi

Bilgi evi ziyaretinin ardından ise Akşemsettin esnafını da ziyaret eden Başkan Deniz Köken esnafla uzun uzun sohbet etti.

Zümra Zeynep bebeğe ‘Eyüpsultan’a Hoş Geldin’ dedi

Bu arada Başkan Deniz Köken ‘Hoş geldin Bebek’ ziyareti kapsamında yeni doğan Zümra Zeynep bebeği ve abisi Yunus Emre’yi evinde ziyaret etti. Zümra Zeynep bebeğe ‘Hoş geldin’ diyen Başkan Deniz Köken minik bebeğin ailesine de ‘Hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.