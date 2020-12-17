banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Mustafa Sarıgül partisinin adını açıkladı
Mustafa Sarıgül partisinin adını açıkladı
Instagram'ın çok sevilen özelliği geri dönüyor
Instagram'ın çok sevilen özelliği geri dönüyor
Süleyman Soylu’nun yetkileri artırılıyor
Süleyman Soylu’nun yetkileri artırılıyor
Bu reklam hem Türkleri hem de Almanları ağlattı
Bu reklam hem Türkleri hem de Almanları ağlattı

Başkan Çalık: “Beylikdüzü geleceğe güvenle ve umutla bakacak”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “El birliğiyle Beylikdüzü’nü depreme karşı daha dayanıklı hale getireceğiz. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Beylikdüzü geleceğe güvenle ve umutla bakan bir kent olacak” dedi.

İSTANBUL 17.12.2020, 11:02
2
Başkan Çalık: “Beylikdüzü geleceğe güvenle ve umutla bakacak”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “El birliğiyle Beylikdüzü’nü depreme karşı daha dayanıklı hale getireceğiz. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Beylikdüzü geleceğe güvenle ve umutla bakan bir kent olacak” dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Dolunay Sitesi’nde, bir inşaat firması tarafından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Kentsel dönüşüm sürecinin el birliğiyle ve büyük hassasiyetle yürütülmesi gereken bir konu olduğunu söyleyen Başkan Çalık “Beylikdüzü’nde 30 yıla yakın zamandır kentsel dönüşümü bekleyen binalarımız var. Bizler de meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte kentsel dönüşümün önünü açmak adına birçok avantajı sağlamaya gayret ediyoruz” diye konuştu. Gürpınar 1.Etap Kentsel Dönüşüm Projesi için imzaların atılmaya başladığını da sözlerine ekleyen Başkan Çalık, Gürpınarlı hemşehrilerine, bir an önce uzlaşma sağlamaları çağrısında bulundu.

“Uzlaşı, olmazsa olmaz kriterimiz”

Kentsel dönüşümün her aşamasının Beylikdüzü Belediyesi’nin denetiminde sürdürüleceğini söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, konuşmasında “Beylikdüzü’nün en kırılgan bölgesi Gürpınar Siteler bölgesinde, 1. Etap Kentsel Dönüşüm çalışmalarına başladık. Burada, KİPTAŞ ile işbirliği yapıyoruz. Kentsel dönüşümde olmazsa olmazımız, uzlaşma. Depreme dayanıklı, güvenli konutlara kavuşmak için vatandaşlarımız, bir an önce uzlaşı sağlasınlar. Olası bir depremde yıkılması olası binaların bir an önce dönüşmesi, komşularımızın daha güvenli konutlara kavuşması en büyük arzumuz. Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde açılan Gürpınar 1.Etap Kentsel Dönüşüm Projesi Çözüm Ofisi’nde dönüşümle ilgili bilgilendirilen vatandaşlarımız, attıkları imzalarla hem yıllardır hayalini kurdukları depreme dayanıklı evlere kavuşacaklar hem de geleceğe güvenle bakacaklar” ifadelerine yer verdi.

“Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız”

Kentsel dönüşüm konusunda her zaman vatandaştan yana tavır koyacaklarının altını çizen Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “Her zaman vatandaşlarımızın güvenli konutlarda yaşama hakkından yana tavır koyacağız. Her daim onların yanındayız. Sağlam bir geleceğe birlikte adım atmak için Beylikdüzü Belediyesi olarak inisiyatif almamız gereken her noktada inisiyatif alacağız” diyerek sözlerini noktaladı.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
10°
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. İstanbulspor 12 21
8. Samsunspor 13 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11