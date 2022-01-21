Başkan Bünyamin Demir öğrencilerin karne mutluluğunu paylaştı

Yarıyıl tatiline giren öğrencilere karnelerini vererek coşkularına ortak olan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, “Yeniden ders zili çalana kadar hepinize iyi bir tatil diliyorum” dedi.

2021-2022 eğitim-öğretim döneminin ilk yarısı tamamlandı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğretim gören öğrenciler 15 günlük yarıyıl tatiline girdi. Eğitim öğretim yılının sömestr tatiline girmesi nedeniyle Güngören’deki Şehitler İlkokulu’nda tören düzenlendi. Törene Güngören Kaymakamı Zeyit Şener, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Milli Eğitim Müdürü Ferhat Öztürk katıldı. Başkan Demir, öğrencilerin karne heyecanına ortak olarak öğretmenlerle birlikte öğrencilere karnelerini verdi.

"Öğrenci istasyonlarından bugüne kadar 25 bin öğrenci faydalandı"

Başkan Demir, yaptığı konuşmada karnelerini alan tüm öğrencileri kutlayarak: “Biliyoruz ki çok yoğun ve yorucu bir sezon geçirdiniz. Yeniden ders zili çalana kadar hepinize iyi ve verimli bir tatil diliyorum. Öğrencilerin bu noktaya gelmesinde emeği geçen eğitim camiasına teşekkür ediyorum. Öğrenciler için her daim çalışmaya devam ediyoruz. Hizmete açtığımız öğrenci istasyonlarından bugüne kadar 25 bin öğrenci faydalandı. Güngören’deki öğrencilerin daha iyi olanaklara sahip olmaları için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.