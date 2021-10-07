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Başkan Bozkurt, iş arayan vatandaşlarla bir araya geldi

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi’nde (ESBİM) iş arayan vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Bozkurt, “Biz, birbirimizin düşmanı değiliz ama bu işsizlik bizim düşmanımız. Buna çözüm bulmamız lazım. Bunu çözmek için de katma değerli üretimler yapmak, ürünler üretmek lazım. Tekrar üretime dönmemiz lazım” dedi.

İSTANBUL 07.10.2021, 13:30
Başkan Bozkurt, iş arayan vatandaşlarla bir araya geldi

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi’nde (ESBİM) iş arayan vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Bozkurt, “Biz, birbirimizin düşmanı değiliz ama bu işsizlik bizim düşmanımız. Buna çözüm bulmamız lazım. Bunu çözmek için de katma değerli üretimler yapmak, ürünler üretmek lazım. Tekrar üretime dönmemiz lazım” dedi.

İşsizliğe çözüm bulabilmek, iş arayışı içinde olan vatandaşların istihdamını sağlamak için çalışmalarını sürdüren ESBİM, iş arayanlarla işverenleri buluşturmaya devam ediyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Nene Hatun Kültür Merkezi’nde bin kişinin işe alınma süreci öncesi mülakata katılan vatandaşlar ile bir araya geldi.

“Umutsuzluğa kapılmamak lazım”

“Her şeyi yeni baştan inşa etmek mümkün” diyerek Esenyurtlu gençlerin yanında olduğunu belirten Başkan Bozkurt, “İçinde bulunduğumuz durumda maalesef birçok sorun yaşıyoruz, işsizliği ve başka başka sorunları yaşıyoruz. Umutsuzluğa kapılmamak lazım. Beraberce el ele verdiğimizde, birbirimize destek olduğumuzda bütün sorunların üstesinden geleceğiz. Bundan emin olun. İşsizlik önemli bir sorun” dedi.

“İşsizlik bizim düşmanımız”

İş arayan vatandaşlar ile bir araya gelip sorunlarını dinleyen Başkan Bozkurt şöyle konuştu: “Tabi burada siyaset yapmak istemiyorum. Sizin zaten yeterince derdiniz var. O derdinizin üzerine birilerini kötülemek istemiyorum. Bu doğru bir şey değil ama bir gerçek var, gerçek şu, mutlu değiliz değil mi? Niye değiliz? Kaprisli olduğumuz için veya bize sunulanları beğenmediğimiz için değil. Aldığına bakıyorsun, ödemen gerekene bakıyorsun, olmuyor. Tabi kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede yapmamız gerekenler var. Aslında istihdamla ilgili belediye olarak bizim bir hukuki sorumluluğumuz yok ama ben rahatsız oluyorum. Bizim artık tekrar çalışıp, üretip, kazanıp, böyle kardeşçe bu ülke içinde yaşamak için başka şeylerle uğraşmayı, birbirimizin kıyafetiyle, inancıyla, kökeniyle ilgili şeyleri bırakmamız lazım. Bakın bu bizim düşmanımız. Biz, birbirimizin düşmanı değiliz ama bu işsizlik bizim düşmanımız. Buna çözüm bulmamız lazım. Bunu çözmek için de katma değerli üretimler yapmak, ürünler üretmek lazım. Tekrar üretime dönmemiz lazım. Al-sat, borçlan, al-sat, borçlan nereye kadar”

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