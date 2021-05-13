Başkan Beşiktepe’den Ramazan Bayramı mesajı

Üreticiler Sanayiciler ve İş Adamları Konfederasyonu ( TÜSİKON ) Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, yayımladığı mesajında İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Orhan Beşiktepe, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Beşiktepe, bayramların önemine değindi. Beşiktepe, "Bayramlar, milletimizin manevi değerlerinin ve tarihimizin derinliklerinden gelen yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı müstesna zamanlardır. Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle bu bayramı büyüklerimiz, komşularımız ve akrabalarımızla birlikte geçirememenin burukluğunu yaşıyoruz. Bayram hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bu bayramda sokağa çıkma yasağı kurallarına riayet ederek bayramı evimizde geçirelim. Büyüklerimizle, komşularımız ve akrabalarımızla olan bayramlaşmamızı telefon veya diğer iletişim araçlarıyla yapmaya gayret gösterelim. Bu duygu ve düşüncelerle TÜSİKON ailesinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlarım. Bu kutsal vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, herkese aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini diler, selam ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.