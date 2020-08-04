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Başkan Aydıner’den şehit ailelerine bayram ziyareti
BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANI ATİLA AYDINER, KURBAN BAYRAMI MÜNASEBETİYLE İLÇEDEKİ ŞEHİT AİLELERİNİ KAYMAKAM DR. SONER ŞENEL İLE BİRLİKTE ZİYARET ETTİ.
İSTANBUL 04.08.2020, 10:59
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Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Kurban Bayramı münasebetiyle ilçedeki şehit ailelerini Kaymakam Dr. Soner Şenel ile birlikte ziyaret etti.
Başkan Atila Aydıner, Kurban Bayramı dolayısıyla, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ile birlikte Bayrampaşalı şehitler Pilot Kurmay Yüzbaşı Mustafa Delikanlı ile Piyade Onbaşı Engin Mayın’ın ailelerini ziyaret etti. İlçedeki sağlık çalışanları, emniyet mensupları, itfaiye personeli ve vatandaşlar ile de bayramlaşan Aydıner, “Bayramlarımız, sevinci ve kederi paylaştığımız; milli birlik duyguları ile kaynaştığımız, bizi biz yapan en büyük manevi değerlerimizdir” dedi.
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