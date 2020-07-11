Başkan Aydıner’den papağanı ölen çocuğa büyük sürpriz
ÇOK SEVDİĞİ PAPAĞINI BİLİNMEYEN BİR NEDENLE ÖLEN 12 YAŞINDAKİ SEMİH HENEK, CİMER ÜZERİNDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN YARDIM İSTEDİ. DURUMU ÖĞRENEN BAŞKAN ATİLA AYDINER, YENİ BİR PAPAĞAN ALARAK BAYRAMPAŞALI SEMİH HENEK’E HEDİYE ETTİ. YENİ PAPAĞANINA KAVUŞAN SEMİH, BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI.
Çok sevdiği papağını bilinmeyen bir nedenle ölen 12 yaşındaki Semih Henek, CİMER üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi. Durumu öğrenen Başkan Atila Aydıner, yeni bir papağan alarak Bayrampaşalı Semih Henek’e hediye etti. Yeni papağanına kavuşan Semih, büyük mutluluk yaşadı.
Bayrampaşalı Semih Henek’in (12) çok sevdiği papağını bilinmeyen bir nedenle öldü. Büyük üzüntü yaşayan Semih, CİMER üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi. Durumu öğrenen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, yeni bir papağan alarak Semih Henek’e hediye etti. Yeni papağanına kavuşan Semih, büyük mutluluk yaşadı.
“Mutlulukların en değerlisi”
Hayvansever kişiliği ile tanınan Başkan Atila Aydıner, “Bayrampaşalı bir yavrumuzun çok sevdiği papağanı bilinmeyen bir nedenle ölüyor. Bunun üzerine yavrumuz, büyük üzüntü yaşıyor ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istiyor. Talebin belediyemize gelmesiyle birlikte durumdan haberdar olduk. Anında yeni bir papağan alarak veteriner hekimlerimiz ile birlikte bu papağını yavrumuz Semih’e hediye ettik. Yeni papağanına kavuşturduğumuz Semih’in mutluluğunu görmek, bizim için mutlulukların en değerlisiydi” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Başkan Aydıner’i çok sevdiğini belirten Bayrampaşalı Semih de “Beni mutlu ettikleri için Cumhurbaşkanımıza ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diyerek duygularını dile getirdi.
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