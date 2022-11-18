Başkan Aydıner’den ’Bursa’ sürprizi

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, 17 Kasım Dünya Komşular Günü’nde, belediyenin kültür gezileri çerçevesinde Bursa gezisine giden Bayrampaşalılara sürpriz yaptı. Eşi Melahat Aydıner ile birlikte geziye katılan Başkan Aydıner, “Komşular Günü’nde kıymetli komşularımız ile Bursa’dayız. Osmanlı’ya başkentlik yapmış bu kadim şehirde komşularımla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Bayrampaşa Belediyesinin şehir dışı kültür gezileri Bursa ile devam ediyor. Belediye Başkanı Atila Aydıner, 17 Kasım Dünya Komşular Günü’nde Bayrampaşalılar ile birlikte geziye katılarak onlara sürpriz yaptı. Eşi Melahat Aydıner ve vatandaşlarla beraber Bursa’nın tarihi ve turistlik mekanlarını gezen Başkan Aydıner, “Komşular Günü’nde kıymetli komşularımız ile Bursa’dayız. Osmanlı’ya başkentlik yapmış bu kadim şehirde komşularımla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum” diye konuştu.