Başkan Aydıner, Bakan Karaismailoğlu ile bir araya geldi

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu ile Bayrampaşa’nın altyapı ve ulaşım konularında istişarelerde bulunan Başkan Aydıner, “İlgisi, desteği ve misafirperverliği için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. İlçemiz için oldukça verimli bir görüşme oldu” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’i ve Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Balekoğlu’nu İstanbul’daki çalışma ofisinde kabul etti. Bayrampaşa’nın altyapı ve ulaşım konularında Bakan Karaismailoğlu ile istişarelerde bulunan Başkan Aydıner, “İlgisi, desteği ve misafirperverliği için Bakanımıza teşekkür ediyorum. İlçemiz için oldukça verimli bir görüşme oldu” dedi.