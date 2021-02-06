banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin 465 lira
Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin 465 lira
Biden'ın Çin planı ve Türkiye'ye olası etkileri
Biden'ın Çin planı ve Türkiye'ye olası etkileri
Haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları hangileri?
Haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları hangileri?
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölümler 2 milyon 300 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölümler 2 milyon 300 bini geçti

Başkan Arısoy’dan İBB’ye spor kompleksi tepkisi

Zeytinburnu’nda depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılan ve yeniden spor kompleksi yapılması beklenen araziyi İBB’nin iade etme kararını değerlendiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bir an evvel İBB’nin bu hatalı ve yanlış kararından dönmesini bekliyoruz” dedi.

İSTANBUL 06.02.2021, 13:03
3
Başkan Arısoy’dan İBB’ye spor kompleksi tepkisi

Zeytinburnu’nda depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılan ve yeniden spor kompleksi yapılması beklenen araziyi İBB’nin iade etme kararını değerlendiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bir an evvel İBB’nin bu hatalı ve yanlış kararından dönmesini bekliyoruz” dedi.

İBB tarafından işletilen, İstanbul ve Zeytinburnu halkına spor salonu olarak uzun yıllar hizmet veren tesis, 2018 yılında depreme karşı dayanıksız olması nedeniyle yıkıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), mahkeme kararıyla kamulaştırdığı ve spor kompleksi yapılması beklenen araziyi iade etme kararı aldı. İBB, 2016 yılında İBB Spor Salonu’nun bulunduğu 9 bin 160 metrekarelik arsanın bin 483 metrekarelik kısmını mahkeme kararıyla kamulaştırmıştı. İmar planlarında “Kapalı Spor Kompleksi Alanı” olarak yer alan arazi için İBB’nin ödediği bedel 13 milyon 351 bin 590 TL oldu. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da İBB’nin spor kompleksi yapılması beklenen araziyi iade etme kararıyla ilgili açıklama yaptı.

“Her yaş grubundan insanlar burada spor yaptılar”

Söz konusu araziye gelen Başkan Arısoy, “Arkamdaki arsada bilindiği üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kapalı spor salonu vardı. Yıllarca Zeytinburnu’ndaki çocuklarımız, gençlerimiz, herkes, her yaş grubundan insanlar burada spor yaptılar. Bu spor salonu 2018 yılında depreme dayanıklı olmadığı sebebiyle yıkıldı. Buraya kadar her şey normal ama bundan daha önce buradaki spor salonuyla birlikte şimdi yine arkamda gördüğünüz ve artık kullanılamaz durumda olan stadyumla birlikte bir Zeytinburnu spor kompleksi projesi başladı. Bunun için daha önce yıkıldığını söylediğim Zeytinburnu kapalı spor salonundaki bir özel vakfa ait hissenin kamulaştırılması için 2014 yılında karar alındı, 2018’e kadar bütün mahkeme süreci tamamlandı. Bu yılın başında tapuya tescil edildi. Yani bu arsanın üzerinde bulunan hisse Büyükşehir Belediyesi’ne geçmişti” dedi.

“Bir an evvel İBB’nin bu hatalı ve yanlış kararından dönmesini bekliyoruz”

İBB’nin kararıyla ilgili bilgi veren Arısoy, “Asıl bir arada olmamıza sebep olan karar bundan sonra başladı. İBB’nin Ocak ayının son encümen toplantısına buradaki kamulaştırılmanın vazgeçme kararı teklif olarak geldi. AK Partili encümen üyelerinin itirazı üzerine 1 hafta ertelendi ve geçen hafta yani 3 Şubat günü buradaki kamulaştırılma kararından vazgeçme kararı alındı. Bu karar, buradaki Zeytinburnu spor kompleksi tesisinden vazgeçmek demektir. Doğrusu, buradaki çalışmalar bizim mülkiyetimizle ilgili davalar devam ederken bu kararı şaşkınlıkla karşıladık. Bir an evvel İBB’nin bu hatalı ve yanlış kararından dönmesini bekliyoruz” diye konuştu.

“Yargıdan döneceğinden eminiz”

Sözlerini sürdüren Başkan Arısoy, “Önce İBB’nin bu hatalı kararından dönmesini bekleyeceğiz ama ondan sonra zaten encümen olarak seçilmiş AK Partili üyelerin çok güçlü bir muhalefet gerekçesi var. Onlarla birlikte bunun yargıdan döneceğinden eminiz ama ona kalmadan İBB’nin geri adım atmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
12°
sisli
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 22 45
4. Trabzonspor 22 39
5. Alanyaspor 22 38
6. Hatayspor 22 35
7. Gaziantep FK 22 35
8. Karagümrük 22 34
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 22 29
11. Göztepe 22 26
12. Kasımpaşa 22 26
13. Rizespor 22 26
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Başakşehir 22 24
17. Kayserispor 22 23
18. Erzurumspor 22 21
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 22 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 22 44
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 22 40
5. West Ham 22 38
6. Chelsea 22 36
7. Everton 20 36
8. Tottenham 21 33
9. Aston Villa 20 32
10. Arsenal 22 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 21 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Brighton 22 24
16. Newcastle 22 22
17. Burnley 21 22
18. Fulham 21 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Deportivo Alaves 22 22
16. Eibar 21 20
17. Real Valladolid 22 20
18. Osasuna 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16