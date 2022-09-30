Başkan Arısoy, gençleri dinliyor

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un ilçedeki lise öğrencileriyle bir araya geldiği “Gençlerle Baş Başa” sohbetlerinin ilki Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un her hafta ilçede eğitim veren liselerden birini ziyaret ederek, gençlerle sohbet edip sorunlarını dinlediği “Gençlerle Baş Başa” programının ilki Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti. Bu programı çok önemsediklerini dile getiren Başkan Arısoy, gençlere bir arada olmanın hem yeni nesil hem de kendileri için çok önemli olduğunu, böylelikle gençlerle çift taraflı, akıcı bir iletişim bağı kurabildiklerini söyledi. Başkan Arısoy; “Bu programları çok önemsiyoruz. Hayat hikayeleri gençlere örnek oluyor, o yüzden benimle ilgili olarak sorulacak tüm sorulara cevap vermek beni çok mutlu ediyor. Bizler de bu süreçte onlar gibi düşünüp, sorunlarını, hayata bakış açılarını anlamaya çalışıyoruz. Aslında bu çift taraflı güçlü bir iletişim bağı” dedi.

“Hangi iş olursa olsun en iyisini yapmaya çalıştım”

Başkan Arısoy, öğrencilerin merak ettiği çalışma prensipleri ve iş yaşamı ile ilgili gelen sorulara, “Ömrümün bütün dönemlerinde hangi işi yapıyorsam yapayım o işi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Ben kendimce mücadele ederek elimden gelenin en iyisini yaptım. Bütün eğitim hayatım boyunca çok farklı işlerde çalıştım. Ne kadar başarılı olduğum konusu ise tamamen takdire kalmış tabii. O konuda karar verici mekanizma biz değil, hizmeti sunduğumuz insanlardır” cevabını verdi.

“Bizi biz yapan değerlere sahip çıkıp borcumuzu ödemeliyiz”

Hayatın her alanında ister okulda ister işte hangi konuda olursa olsun ‘Ben çok çalıştım ama netice çıkmadı, çok çalıştım ama istediğim olmadı’ gibi söylemlere pek inanmadığını gençlere deklare eden Başkan Arısoy konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çalıştıktan sonra netice muhakkak alınır. Azmeden, emek verip çok çalışan, muhakkak emeklerinin karşılığını alıyor bir şekilde. Mesela ben şu an belediyemiz için çalışıyorum, her günü yeni bir başlangıç olarak görüp motive oluyorum, bu beni diri tutuyor. ‘Bir belediye başkanı nasıl en iyi olabilir?’ ilkesiyle hareket ediyorum. Ben biraz da şu anda yaptığım işi devletime olan bir borç olarak görüyorum. Beni ben yapan Zeytinburnu için çalışıyorum. Biliyorsunuz daha önceleri 15 yıl belediye başkan yardımcılığı geçmişim var. Daha sonrasında müsteşarlık görevinde bulundum. Sonra bana bu görev teklif edilince seve seve kabul ettim. Çünkü benim Zeytinburnu’na ve devletime bir borcum vardı. Kim olursak olalım, öğretmen, doktor, avukat, iş adamı vs. muhakkak bizleri biz yapan değerlerimize sahip çıkıp, bu günlere gelmemize neden olan herkese çalışarak borcumuzu ödememiz gerektiğine inanıyorum. Sizlere de tavsiyem bu olur”

“Sizlere elimizden gelenin en iyisini sunmaya çalışıyoruz”

Gençlere ilçede faaliyet gösteren Zeytinburnu Bilgi Evleri, Zeytinburnu Millet Kıraathaneleri ve Zeytinburnu Gençlik Merkezi’nden "muhakkak istifade etmeleri" tavsiyesinde bulunan Başkan Arısoy, “Zeytinburnu’na hizmet eden bir ağabeyiniz, büyük Zeytinburnu ailesi olarak sizlerin gelişimi için elimizden gelen uygulamaları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi; yeni hizmete aldığımız Maltepe Mahallesi’ndeki İzcilik Evi’miz. Yine bu yıl ilk defa üniversiteye hazırlanan gençlerimize, bilgi bankası dağıtıyoruz, Zeytinburnu’ndan üniversiteyi kazanan öğrencilerimize de başarı ödülleri dağıtıyoruz. Bütün bunları sizler için geliştirerek sürdüreceğiz. Yaz döneminde tüm okullarımızın tadilat ve tamiratlarını yapıyoruz. Maksadımız okullarımızın pırıl pırıl olması. Temizlik malzemesi desteği veriyoruz. Temizlik timlerimiz düzenli olarak 3 haftada bir okullarımızı ziyaret ederek detaylı temizlik yapıyorlar” dedi.