Başkan Ali Kılıç: "Artık İran’da atılan bir tweet iki dakika sonra Amerika’da görülebiliyor"

Maltepe Belediyesi’ “Yeni Dünya Düzeni ve Medyanın Rolü” başlığıyla uluslararası bir medya forumuna ev sahipliği yaptı. Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşen foruma 11 ülkeden 25 gazeteci katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Artık İran’da atılan bir tweet iki dakika sonra Amerika’da görülebiliyor. Bundan onlarca yıl önce İran’da bir haber çıktığında bu haberin Amerika’ya ulaşması, çevirisinin yapılması gazetelere konu olabilmesi için, belki haftalar, belki de aylar geçebiliyordu” dedi.

Maltepe Belediyesi, Yeni Dünya Düzeni ve Medyanın Rolü başlığıyla uluslararası bir medya forumuna ev sahipliği yaptı. Maltepe Belediyesinin Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde ev sahipliği yaptığı ve beş oturumda gerçekleşen forumda ‘Alternatif Medyanın Rolü’, ‘Küresel Krizler ve Medyanın Rolü’, ‘Medyanın Toplumsal Barışa Katkısı’, ‘Yeni Dünya Düzeni ve Dijital Medya’ ve ‘Alternatif Medyanın Geleceği’ konuları ele alındı. Gerçekleşen foruma CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Azerbaycan Büyük Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa ve çok sayıda gazeteci ve vatandaş katıldı.

“İran’da atılan bir tweet iki dakika sonra Amerika’da görülebiliyor”

Düzenlenen Forumda konuşan Maltepe Belediye başkanı Ali Kılıç, “Geçtiğimiz aylarda yine Türkiye’de bir basın yasası geçti biliyorsunuz. Uzun tartışmalar yaşandı. Bunun sınırlarını kim belirleyecek? Kim engelleyecek? Nasıl kontrol altına alınacak? Gerçekten dijital mecra sınırsız özgürlüklerin yaşatıldığı bir sektör mü? Bütün bunları size anlatacaksınız. Biz dinleyeceğiz. Ancak bir gerçek var ki değerli arkadaşlar, artık İran’da atılan bir tweet iki dakika sonra Amerika’da görülebiliyor. Bundan onlarca yıl önce İran’da bir haber çıktığında bu haberin Amerika’ya ulaşması, çevirisinin yapılması gazetelere konu olabilmesi için, belki haftalar, belki de aylar geçebiliyordu. Ancak günümüzde olay çok daha farklı bir yere evrildi. Anında dünyanın en uç noktasında takip edilebiliyorsunuz, tepki alabiliyorsunuz, tepki verebiliyorsunuz. Dolayısıyla biz bu toplantımızda özellikle de Türkiye’nin, Anadolu’nun komşu ülkelerinden dostlarımızı, duayenlerimizi, gazetecilerimizi davet ettik. Büyük bir keyifle Maltepe’de sizi dinleyeceğiz. Büyük bir keyifle medyanın nereye gittiğini dördüncü güç olarak kabul edilen bu sektörün kimin kontrolünde olduğunu, kontrolde mi kontrolden çıktı mı? Bütün bu sorunlara sizler yanıt vereceksiniz” diye konuştu.