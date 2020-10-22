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Başkan Akgün, uçağın düştüğü alanda incelemelerde bulundu

BAŞKAN AKGÜN, UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ ALANDA İNCELEMELERDE BULUNDU

İSTANBUL 22.10.2020, 14:15
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Başkan Akgün, uçağın düştüğü alanda incelemelerde bulundu

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından havalandıktan kısa bir süre sonra motor arızası nedeni ile acil iniş sırasında düşen uçağın düştüğü alana gelip incelemelerde bulundu.

Başkan Akgün, kazanın nasıl olduğuyla ilgili ekiplerden bilgi aldı. Başkan Akgün incelemenin ardından yaptığı açıklamada, “Bu tip uçaklarda böyle bir arıza olabiliyor. Hiç yön değiştirmeden ilk gördüğünüz tarlaya ineceksiniz. Manevra esnasında düştüğü söyleniyor. Teknik ekiplerin incelemesinin ardından netlik kazanacak. Kardeşimize acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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