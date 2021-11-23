Başkan Akgün: “Öğretmenler toplumların sönmeyen ışıklarıdır”

Toplumların gelişmesinde ve aydınlanmasında öğretmenlerin çok önemli misyonu bulunduğunun altını çizen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Öğretmenler yaşadıkları toplumların sönmeyen ışıklarıdır" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesinin; nitelikli eğitim sistemi ve bilimsel yöntemlerle olabileceğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı: "Türkiye’nin gerçek anlamda kalkınmasını istiyorsak, ülkenin mimarları olan öğretmenlerimize farklı bir statü verilmelidir. Türk milli eğitim sistemi çok iyi bir rotaya oturtulduğu takdirde, fiziki altyapısını tamamladığı takdirde, Türkiye’nin önü açıktır. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, onun gibi ve ondan sonrada bu ülkenin geleceğine ışık tutan çağdaş düşünce anlayışına sahip öğretmenlerle, Türkiye çağdaş medeniyet düzeyine ulaşabilir. Her gelen yeni siyasi anlayışa göre yeniden şekillenen milli eğitim sistemi ve bu sistemin yetiştireceği Türk gençliği büyük sıkıntılar yaşayacaktır. Kuşkusuz ki, bu sıkıntı Türkiye’nin de geleceğine yansıyacaktır. Türkiye bu anlayıştan kurtulup, Büyük Atatürk’ün gösterdiği çağdaş medeniyet düzeyine ulaşacaksa, müspet bilimle donatılmış gençleri yetiştirerek çağdaş eğitim sistemini tercih etmelidir. Bu anlamda da en büyük görev öğretmenlerimize düşmektedir. Öğretmenler yaşadıkları toplumların sönmeyen ışıklarıdır. Toplumlar ancak ve ancak öğretmenlerin sayesinde aydınlanabilirler. Bu vesileyle; geleceğimizin mimarları olan bütün öğretmenlerimizi saygı, sevgi ve minnetle selamlıyorum. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu kutsal görevi icra ederken hayatını kaybeden şehit öğretmenlerimiz ve bugün aramızda olmayan bütün öğretmenlerimizin aziz hatıraları önünde de saygı ile eğiliyorum."