Başakşehirliler yazın keyfini doyasıya çıkaracak

Başakşehir’de yaz etkinlikleri 15 Haziran’da başlıyor. Yaz boyunca ilçe sakinlerinin gönüllerince eğleneceğini söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Üç ay boyunca komşularımız unutamayacakları, her anı eğlence dolu bir yaz dönemi geçirecek” dedi.

Başakşehir Belediyesi, birbirinden farklı konseptlerle hazırladığı etikliklerle yaz aylarına damgasını vuracak. Yazlık sinemalardan çocuk şenliklerine, sosyal ve kültürel etkinliklerden şehir dışı gezilere kadar eğlenceli etkinlikler, 3 ay boyunca Başakşehirlilerle buluşturulacak.

“15 Haziran’da başlıyoruz”

Haziran, temmuz ve ağustos aylarında her yaş grubuna özel etkinliklerin olacağını belirten Başkan Kartoğlu, “Bu sene çok daha güzel ve çok daha geniş bir yaz etkinliği takvimi hazırladık. 15, 16 ve 17 Haziran’da Başakşehir Millet Bahçesi, Sular Vadisi ve Bahçeşehir Gölet’te ‘Yaza Merhaba’ etkinliğimiz ile açılışımızı yapıyoruz. Her yaz döneminde olduğu gibi bu yaz döneminde de çocuklarımızı harika etkinlikler bekliyor. Bir yanda sahne gösterileri diğer yanda Başakgiller, jonglör, palyaço ve daha fazlası olacak” ifadelerini kullandı.

Yazlık sinema ve hafta sonu konserlerinin de kaldığı yerden devam edeceğini söyleyen Başkan Kartoğlu, “Haftanın her günü etkinliğimiz olacak. Komşularımızın çok sevdiği Çaya Geldik’e başladık bile. Şamlar Tabiat Parkı’nda Konu Komşu Pikniği yapacak, geçmiş ile gelecek arasına köprü olacağımız kültür gezileri düzenleyeceğiz. Açık havanın keyfini birlikte çıkaracağımız tekne turlarımıza da başlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Komşularımı etkinliklerimize davet ediyorum”

Başakşehir’in dört bir yanında etkinliklerin olacağını ifade eden Başkan Kartoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Gezici ‘Bisikletçi Amca’ ile çocuklarımızın bisikletlerini tamir edecek, gezici çay ocağı ile çay ocağı olmayan camilerimizin yaz boyunca misafiri olacağız. Çocuklarımız yeni İHA’lar, Akıncı’lar tasarlasın diye, İstanbul Hava Müzesi’ni birlikte keşfedeceğiz. Tüm komşularımı yaz etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum.”