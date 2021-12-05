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Başakşehir’in yeşiline dokunan 34 yıllık tecrübe

Başakşehir Belediyesi, Dünya Mühendisler Günü’nü anlamlı bir video ile kutladı. Aynı zamanda ziraat mühendisi olan Park ve Bahçeler Müdürü Kazım Gülüm, hem 34 yıllık tecrübesiyle yeşilin şehri Başakşehir’de gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı hem de genç mühendislere değerli tavsiyelerde bulundu.

İSTANBUL 05.12.2021, 10:19
Başakşehir’in yeşiline dokunan 34 yıllık tecrübe

Başakşehir Belediyesi, Dünya Mühendisler Günü’nü anlamlı bir video ile kutladı. Aynı zamanda ziraat mühendisi olan Park ve Bahçeler Müdürü Kazım Gülüm, hem 34 yıllık tecrübesiyle yeşilin şehri Başakşehir’de gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı hem de genç mühendislere değerli tavsiyelerde bulundu.

Başakşehir Belediyesi, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü’ne özel bir video çalışması gerçekleştirdi. Ziraat mühendisi olan Park ve Bahçeler Müdürü Kazım Gülüm, 34 yıllık mesleki tecrübesiyle Başakşehir’de yaptığı çalışmalardan bahsederek, genç mühendislere altın değerinde öğütler verdi. Hayatın her alanının mühendisler tarafından tasarlandığını söyleyen Gülüm, “Mühendislik duyduğumuz, gördüğümüz, yazdığımız, yaşadığımız her şeyi, aslında hayatımızın her alanını tasarlayan ve uygulayan kişidir. Çok önemli bir meslek grubu mühendislerin, okuldan mezun olduğu bilgilerle kalmamaları gerekir. Her meslekte olduğu gibi kendilerini geliştirmeleri, teknolojiyi takip etmeleri gerekir. Kendini geliştirmek tecrübeyle olur. Tecrübe ise Peyami Safa’nın dediği gibi ‘Tecrübe yaşlanarak değil, yaşayarak kazanılan bir kavramdır’. Genç arkadaşların bunu deneyimleyerek, yaşayarak kazanması gerekiyor” dedi.

“İstanbul’un en yeşil ilçesi Başakşehir”

Yaklaşık 10 milyon metrekare yeşil alana sahip İstanbul’un en yeşil ilçesinde görev yaptığını hatırlatan Gülüm, “Beraber çalıştığım mühendis arkadaşlarımla birlikte İstanbul’un en yeşil ilçesi Başakşehir’de görev yapıyoruz. İlçemizde yaklaşık 10 milyon metrekareye yakın yeşil alan var. Bu alanlar içerisinde 4 millet bahçemiz var. İlçemiz İstanbul’da kişi başına yeşil alanın en çok düştüğü bir yer. Avrupa standartları 10 metrekare olmasına rağmen ilçemiz, 21 metrekare ile İstanbul’un en yeşil ilçesi. En iddialı olduğumuz konudur” şeklinde konuştu.

“Projeler kullanılabilir ve ulaşılabilir olmalı”

Yaptıkları işlerin görselliğin yanında kullanılabilir de olduğunu belirten Gülüm, “Bir proje kâğıt üzerinde güzel olabilir. Ama sahada bunu uyguladığın zaman vatandaş bundan ne kadar istifade edecek. Bu çok önemli. Dolayısıyla mühendis, mimar arkadaşlarımızla projelerimizi hazırlarken sadece peyzaj ve görsel olarak değil ulaşılabilir ve kullanılabilir olması yönünde çalışıyoruz. Tasarladığımız yeşil alanlarda her yaştan vatandaşımızın kullanabileceği şekilde hayata geçiriyoruz. Engelli, yaşlı ve çocuklar için kullanışlı alanlar, kaykay parkları, macera parkları, kafeler, bisiklet yolları gibi herkesin ilgi alanlarına göre planlamalar yaparak hareket ediyoruz. Bu vesileyle 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü’nü kutlarım” ifadelerini kullandı.

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