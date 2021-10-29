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Başakşehir’i Cumhuriyet coşkusu sardı

Başakşehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Bahçeşehir Atatürk Tören Alanı’ndaki törenle başlayan kutlamalar, kortej yürüyüşü ve konserle son buldu.

İSTANBUL 29.10.2021, 23:05
Başakşehir’i Cumhuriyet coşkusu sardı

Başakşehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Bahçeşehir Atatürk Tören Alanı’ndaki törenle başlayan kutlamalar, kortej yürüyüşü ve konserle son buldu.

Cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümü, Başakşehir’de gün boyu tören ve etkinliklerle kutlandı. Kutlamaların ilk durağı Bahçeşehir Atatürk Tören Alanı’ydı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şiirler okundu. Başakşehirli öğrencilerin gösterileri beğeniyle izlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Törene Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Garnizon Komutanlığı adına Topçu Albay Burak Dedeoğlu, dernek ve siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Kartoğlu kortejle birlikte yürüdü

Başakşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikler akşam saatlerine kadar sürdü. Bahçeşehir Hizmet Binası önünde toplanan Başakşehirliler, Bahçeşehir Gölet’e kadar muhteşem bir kortej oluşturdu. Meşalelerin yakıldığı, Türk bayrakların ellerden düşmediği kortejde Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas da ilçe sakinlerine eşlik etti.

“Cumhuriyet bizler için hürriyet demektir”

Kutlamaların son durağı Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi oldu. Başakşehirliler, Bahçeşehir Musiki Cemiyeti’nin konserinde bir araya geldi. Başkan Kartoğlu sahneye çıkarak Bahçeşehir Musiki Derneği ile 10’uncu Yıl Marşı söyledi. İlçe sakinlerine hitap eden Başkan Yasin Kartoğlu, "Tarihi şan ve şerefle dolu bir milletin evlatları olarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı büyük bir coşku ve aynı zamanda gururla kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, asırlardır hürriyetinden ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil bir milletin şahlanışının, küllerinden yeniden doğuşunun nişanesidir. O yüzden Cumhuriyet, bizler için hürriyet demektir” dedi.

“İstiklal ve istikbal mücadelemizi sürdürüyoruz”

Başkan Kartoğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Hasta adam ilan ettikleri Osmanlı’nın mirasını bölüşmek için Anadolu’yu işgal etmeye kalkanlara, cesaretimiz, inancımız ve destansı mücadelemizle büyük bir hezimet yaşattık. O yüzden Cumhuriyet, bizler için birlik ve beraberlik demektir. Tarih boyunca her türlü zorluk karşısında nasıl bir ve beraber olduysak bugün de aynı kararlılık ve azimle, istiklal ve istikbal mücadelemizi sürdürüyoruz.”

“Vatanımıza ve gençlerimize sahip çıkacağız”

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Başka Kartoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Tasada ve sevinçte bir olan milletin evlatları olarak, ebedi vatanımıza ve geleceğimizin teminatı gençlerimize her zaman sahip çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Cumhuriyetimizi daha nice yıllara, çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde el birliğiyle taşıyacağız inşallah.”

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