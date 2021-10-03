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Başakşehir’den Türk Sanat Müziği nağmeleri yükseldi

Başakşehir Belediyesi’nin düzenlediği "Gölet’ten Nağmeler" konserinde Bahçeşehir Musiki Derneği Korosu, seslendirdiği birbirinden güzel Türk sanat müziği eserleri ile adeta kulakların pasını sildi.

İSTANBUL 03.10.2021, 15:39
Başakşehir’den Türk Sanat Müziği nağmeleri yükseldi

Başakşehir Belediyesi’nin düzenlediği "Gölet’ten Nağmeler" konserinde Bahçeşehir Musiki Derneği Korosu, seslendirdiği birbirinden güzel Türk sanat müziği eserleri ile adeta kulakların pasını sildi.

Bahçeşehir Gölet’teki "Göletten Nağmeler" konseri, serin havaya rağmen Başakşehirli müzikseverlerden büyük ilgi gördü. Şef Cengizhan Sönmez’in yönettiği konsere sanat müziği sanatçısı Ayşen Birgör konuk sanatçı olarak katıldı. “Bir İhtimal Daha Var”, “Benim Güzel Manolyam” gibi sevilen 20 eserin seslendirildiği konserde konuklar zaman zaman şarkılara eşlik etti. Bahçeşehir Musiki Derneği Korosu, 23 yıldır başarıyla sürdürdükleri ve yılda iki ya da üç konserle taçlandırdıkları Türk sanat müziği çalışmalarının meyvelerini seyircinin alkışlarıyla aldı.

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