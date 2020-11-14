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Başakşehir’deki yol projesi ulaşımı rahatlatacak

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yapımı devam eden Gökdemir Caddesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen cadde, Güvercintepe’deki trafiği rahatlatırken, Başakşehir ve Kayaşehir’deki vatandaşların da ulaşımını rahatlatacak. Başakşehir ve Kayaşehir’deki vatandaşların ulaşımını rahatlatacak olan Güvercintepe Mahallesi’ndeki Fatih ile İstiklal Caddesi arasındaki yolda sona gelindi.

İSTANBUL 14.11.2020, 10:04
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Başakşehir’deki yol projesi ulaşımı rahatlatacak

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yapımı devam eden Gökdemir Caddesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen cadde, Güvercintepe’deki trafiği rahatlatırken, Başakşehir ve Kayaşehir’deki vatandaşların da ulaşımını rahatlatacak. Başakşehir ve Kayaşehir’deki vatandaşların ulaşımını rahatlatacak olan Güvercintepe Mahallesi’ndeki Fatih ile İstiklal Caddesi arasındaki yolda sona gelindi.

Güvercintepe’nin de trafik yükünü azaltacak olan yolda yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, işçilerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Mahalleler arasındaki ulaşımı daha kısa tutmak için Gökdemir Caddesi, Şahintepe’de yapımı devam eden Hal Yolu’na entegre edilerek Bahçeşehir’e bağlanacak.

3 şeritli olacak

Yapımı devam eden Gökdemir Caddesi 1 gidiş, 1 geliş ve bir de tırmanma şeridi olmak üzere 3 şeritli olacak. Bin 130 metre uzunluğunda ve 10,5 metre genişliğindeki cadde için 4 bin 70 ton asfalt serimi yapılacak. Aynı zamanda yoldaki suyun tahliyesi için 400 metre drenaj çalışması ve şev olukları yapılacak.
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