Başakşehir’de yenilenen Defne Parkı açıldı

Başakşehir Belediyesi, vizyon projelerine bir yenisini daha ekleyerek, Bahçeşehir’de bulunan Defne Parkı’nı yepyeni bir görünüme kavuşturdu. Başakşehirlilerlin yeni buluşma noktalarından biri olacak parkta, sevimli dostlar için eğitim ve aktivite alanı da hazırlandı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, bir süredir yenileme çalışmalarının devam ettiği Defne Parkı’nı ziyaret etti. Başakşehirlilerin talebi doğrultusunda kısa süre önce çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Kartoğlu, “Yeşilin şehri Başakşehir’de tek bir ağaca zarar vermeden Defne Parkı’mızın yenileme çalışmasını tamamladık.” dedi. Defne Parkı’nda çocuk oyun alanı içerisinde kuleli oyun grubu, salıncak, ebeveyn salıncak, tahterevalli ve zıpzıp bulunuyor. Engelsiz çocuk oyun alanında ise engelsiz bulut oyun grubu ve engelsiz salıncak yer alıyor. Oyun alanlarının zemini çocukların düşüp yaralanmasını önlemek için ise EPDM kaplandı. Tek bir ağaca dahi zarar verilmeden yenileme çalışmaları tamamlanan parkta, yürüyüş yolu da yapıldı.

Sevimli dostlar için özel alan

Yenileme çalışmalarında sevimli dostlar için özel bir alan oluşturduklarını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Sevimli dostlarımızın her zaman yanındayız. Defne Parkı’nın içerisinde can dostlarımıza özel harika bir alan oluşturduk. Eğitim, gezinme ve aktivite noktasının bulunduğu alanda komşularımız sevimli dostlarımızla keyifli bir vakit geçirebilecek” diye konuştu.