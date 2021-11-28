Başakşehir’de “yalan dolan” ile kahkaha tufanı

Başakşehir Belediyesi kültür sanat sezonu etkinlikleri kapsamında “Yalan Dolan” adlı oyun, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi. Her anı kahkaha ve heyecan dolu oyun, Başakşehirlilerin beğenisini kazandı.

Başakşehir’de kültür sanat sezonu doludizgin devam ediyor. Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Yalan Dolan” oyunu Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluştu. Cengiz Küçükayvaz, Züleyha Karyağdı, Kamil Hilmi Erdem, Onur Şan, Ethel Mulinas, Eray Türk, Tarık Karyağdı ve Kirkor Dinçkayıkçı’nın rol aldığı oyun, tiyatroseverlerden büyük alkış topladı.

Oyunda, dört arkadaş ve onların eşleri ile belediye meclis üyesi arkadaşlarının ve karısının evlilik yıldönümlerini kutlamak için birlikte gittikleri akşam yemeği ve sonrasında başlarından geçenler anlatıldı. Yemeğe ilk gelen çift, arkadaşını yaralı halde bulur. Ne yapacaklarını düşünürken yavaş yavaş diğerleri de eve gelmeye başlar. Olay başta gizlenir ve yalan söylenir. En sonunda içlerinden biri meclis üyesinin yerine geçmeye ve polisin karşısına çıkmaya karar verir. Olayın nasıl olduğunu anlatmak için esaslı bir hikâye uydurur.