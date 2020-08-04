Başakşehir’de tercih karavanı 6 Ağustos’ta yollarda
BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI'NDA (YKS) BAŞARILI OLAN ÜNİVERSİTE ADAYLARINI YALNIZ BIRAKMIYOR. ÜNİVERSİTE ADAYLARI İÇİN HAZIRLANAN TERCİH KARAVANI İLE 9 GÜN BOYUNCA 9 AYRI NOKTADA TERCİH REHBERLİK HİZMETİ VERİLECEK.
Başakşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarılı olan üniversite adaylarını yalnız bırakmıyor. Üniversite adayları için hazırlanan tercih karavanı ile 9 gün boyunca 9 ayrı noktada tercih rehberlik hizmeti verilecek.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih maratonuyla devam ederken, Başakşehir Belediyesi, öğrencileri bu zorlu süreçte de yalnız bırakmayacak. Yollara çıkmaya hazırlanan “tercih karavanı”, uzman rehber öğretmenleri ile tercih sürecinin son gününe kadar Başakşehir’in farklı noktalarında tercih yapmak isteyen öğrencilere hizmet verecek.
Tercih karavanı 9 gün yollarda olacak
Alanında uzman rehberler, tercih kılavuzlarını, alınan puanları ve öğrencilerin yatkınlığını baz alarak tercih konusunda adaylara yardımcı olacak. Öğrencilerle ilk olarak 6 Ağustos’ta Başakşehir Millet Kıraathanesi önünde buluşacak olan tercih karavanı, 9 gün boyunca tercih için öğrencilerin yanında olacak.
Başakşehir Millet Kıraathanesi’nin ardından seyreden günlerde sırasıyla Güvercintepe Mahalle Muhtarlığı, Altınşehir Mahalle Muhtarlığı, Sular Vadisi 15 Temmuz Anıtı, Başakşehir 2. Etap Site Yönetimi, Ayazma Konutları İMKB Alparslan Ortaokulu, Şahintepe Bilgievi, Başakşehir Belediyesi Bahçeşehir Ek Hizmet Binası ve Boğazköy Parkı, tercih karavanının durakları olacak. Tercih karavanı, 9 gün boyunca 9 farklı noktada 11.00-19.00 saatleri arasında üniversite adaylarını ağırlayacak.
Başkan Kartoğlu tercih karavanında
Başakşehir Belediyesi Bilgievleri ve Gençlik Merkezi Genel Koordinatörü Bilal Sekman, tercih karavanının geçen yıllardan farklı olarak korona virüs tedbirlerine uygun hizmet vereceğini, karavanlarda sosyal mesafe ve hijyen konusuna dikkat edileceğini ifade etti. Sekman, 6 Ağustos’taki ilk hizmet gününe Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun da katılacağını sözlerine ekledi.
|İmsak
|04:13
|Güneş
|05:56
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:08
|Akşam
|20:24
|Yatsı
|22:00
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25