Başakşehir’de mutluluk kaynağı: Anne çocuk merkezleri

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Anne Çocuk Merkezleri’nde eğitim alan anneler ve çocuklar için düzenlenen sertifika törenine katıldı. Başakşehirlilerin Anne Çocuk Merkezleri’ni çok sevdiğini belirten Başkan Kartoğlu, “Annelerimizi ve çocuklarımızı bu kadar mutlu görünce ne kadar doğru bir adım attığımızı daha da iyi anlıyoruz” dedi.

Başakşehirli anneler ve çocukların birlikte vakit geçirerek eğitim aldıkları Anne Çocuk Merkezi’nde, sertifika töreni heyecanı yaşandı. Şehir Sanat Konferans Salonu’nda düzenlenen sertifika töreninde çocuklar, Başakgiller başta olmak üzere sihirbaz gösterileri ve yüz boyama etkinlikleriyle doyasıya eğlendi. Törene katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, anne ve çocuklara sertifikalarını verdi.

“Çok sevildi, çok ilgi gördü”

Anne Çocuk Merkezleri’nde bir dönemi daha geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Artık siz de her geçen gün büyüyen kocaman ailemizin parçası oldunuz. Başakşehir Belediyesi olarak Anne ve Çocuk Merkezlerimize giden yolda ilk adımımızı Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgi evimizde atmıştık. O günden bugüne merkezlerimiz çok sevildi, çok büyük ilgi gördü. Ve sizleri böyle mutlu görünce, çocuklarımızı bu kadar mutlu görünce kadar doğru bir adım attığımızı daha da iyi anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kadınlara özel etkinlik merkezi

Başkan Kartoğlu, Güvercintepe Mahallesi’nde hizmete açılacak Kadın Etkinlik Merkezi hakkında da bilgi verdi. Mutluluğun şehri Başakşehir’de kadınlara yönelik hayata geçirdikleri projelere bir yenisini daha eklediklerini söyleyen Başkan Kartoğlu, “Güvercintepe Mahallemizde bulunan Kültür Yaşam Merkezi’mizin bir katını tamamen kadınlarımıza ayırdık. Kadın Etkinlik Merkezi’mizin kapılarını çok yakında açacağız İnşallah. Merkezimizde toplantı düzenleyebilir, kahvaltı etkinliklerinizde buluşabilir, çocuklarınızın mevlidini yapabilirsiniz” şeklinde konuştu.

2 ay birlikte eğitim alıyorlar

Başakşehirli anneler ile 4-6 yaş arasındaki çocukları; Altınşehir Kültür Yaşam Merkezi, Şahintepe Kültür Yaşam Merkezi, Kayaşehir Necdet Yıldırım Kültür Yaşam Merkezi, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Yaşam Merkezi ve Fenertepe Kültür Yaşam Merkezi’nde bulunan Anne Çocuk Merkezleri’nde 2 ay boyunca eğitim alıyor. Anneler için değerler eğitimi, sanat atölyeleri, fen ve matematik etkinlikleri; çocuklar için ise ince ve kaba motor gelişimi için çeşitli faaliyetler düzenleniyor. Ayrıca gezi ve piknik gibi sosyal etkinliklerin yanı sıra seminerler de gerçekleştiriliyor.