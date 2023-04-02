Başakşehir’de medya mensupları sahur programında buluştu

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Geleneksel Medya Mensupları Sahur Buluşması’nda gazete, radyo, televizyon ve internet medyasının önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Sahur programına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, geleneksel hale gelen sahur buluşmasında gazete, radyo, televizyon ve internet medyasından önemli isimlerini ağırladı. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda medya mensuplarına hitap eden Bakan Varank, Başakşehir’den övgüyle söz etti.

“Başakşehir gönül belediyeciliğinin adresi”

Gönül sofralarının siyaset anlayışlarının temeli olduğuna işaret eden Bakan Varan, “Yasin başkanımız da bu işi layıkıyla yerine getiriyor. Gönül belediyeciliğini Başakşehir’de gerçekleştiriyor. Başakşehir’in bizim siyasi tarihimizde de yeri vardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın temellerini attığı bu şehirde aynı görev aşkıyla çalışmalarını yürütüyor.” dedi.

“Bir gün herkes Başakşehirli olacak”

Mutluluğun şehrinde medya mensuplarıyla bir kez daha bir araya gelmekten onur duyduğunu dile getiren Başkan Kartoğlu da şunları söyledi;

“Bu yıl maalesef yaşadığımız depremler nedeniyle buruk bir ramazan geçiyoruz. Ama birlikte üstesinden geleceğiz. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Geçtiğimiz yıllarda da söylemiştim; bir gün herkes Başakşehirli olacak. Çünkü burası mutluluğun şehri, bunu en iyi başka bir ilçeye çıktığınızda anlıyorsunuz. Burada kişi başı yeşil alan miktarı Avrupa’nın üzerinde, yine İstanbul’un sağlam yapı stokunun en yüksek olduğu bir ilçe. Burada trafik derdi yok, yeşil alan çok, sosyal alanlar fazla Burada insanlar mutlu. O yüzden bir gün herkes Başakşehirli olacak. Sizleri mutluluğun şehrinde ağırlamaktan gurur ve onur duydum” ifadelerini kullandı.