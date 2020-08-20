Başakşehir’de kavşaklar yeşile büründü
BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ, İLÇENİN DÖRT BİR YANINDA YAPTIĞI ÇEVRE DÜZENLEMELERİNİN YANI SIRA YEŞİL ALANLARIN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI DA SÜRDÜRÜYOR. İSTANBUL’UN EN YEŞİL İLÇELERİNDEN BİRİ BAŞAKŞEHİR’İN FARKLI NOKTALARINDAKİ KAVŞAKLARDA AĞAÇ VE ÇİÇEK DİKİMİ İLE PEYZAJ ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.
Başakşehir Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yaptığı çevre düzenlemelerinin yanı sıra yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. İstanbul’un en yeşil ilçelerinden biri Başakşehir’in farklı noktalarındaki kavşaklarda ağaç ve çiçek dikimi ile peyzaj çalışması başlatıldı.
Günlük hayatta mutluluk ve huzurun yollarından biri de yeşil ve temiz bir çevreden geçiyor. Başakşehir Belediyesi, ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarının artması için her gün yeni projeler üretiyor, yeni çalışmalar yapıyor. Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, son olarak ilçenin farklı noktalarında kavşak ve refüjlerde ağaçlandırma çalışması başlattı. Bu alanlarda farklı cinslerde ağaçlar ve çiçekler dikildi.
Sağanağa rağmen yeşil Başakşehir mücadelesi
Başakşehir - Fenertepe - Kayaşehir bağlantı yolundaki kavşaklara ağaç ve çiçek diken ekipler, sağanak yağışa rağmen çalışmalarına ara vermedi. Yağış altında ağaçların dikimini yapan ekipler, destek kazıkları da titizlikle çakarak, ağaçların ömrünün uzun olması için çaba gösterdi.
Çalışma yapılan bir diğer nokta da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi karşısındaki Bahçetepe bölgesiydi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu bölgede ağaç ve çiçek dikiminin yanı sıra, bitkisel atıkların peyzaj olarak değerlendirilmesi olarak bilinen malçlama çalışması yaptı. Bölgedeki refüj ve kavşaklar, dört farklı işlemden geçirilerek farklı renklere boyanan ağaç kabukları ve renkli taşlarla süslendi.
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