Başakşehir’de genç zihinler yarışıyor

Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları, satranç turnuvasıyla devam ediyor. Bu yıl ilk defa düzenlenen turnuva, Başakşehirli 980 çocuğun katılımıyla başladı.

İstanbul Gençlik Oyunları’nda heyecan Başakşehirli ortaokul öğrencilerinin katıldığı satranç turnuvasıyla devam ediyor. Geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen satranç turnuvası, bu yıl Başakşehir genelindeki ortaokullardan 980 çocuğun katılımıyla başladı.

Başakşehirli 980 öğrenci katıldı

Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen turnuvada, 615 erkek ve 365 kız olmak üzere toplam 980 öğrenci zihinlerini yarıştıracak. Güvercintepe Ortaokulu’ndan 30 öğrenci ile başlayan turnuvanın yarı final mücadeleleri hafta boyunca devam edecek. Önümüzdeki hafta ise finaller yapılacak.