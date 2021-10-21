banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Ethereum rekor kırdı: Tüm zamanların en yüksek değeri!
Ethereum rekor kırdı: Tüm zamanların en yüksek değeri!
İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi
İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi
Muharrem İnce: Seçime 3 ay kala duruma bakarız...
Muharrem İnce: Seçime 3 ay kala duruma bakarız...
Mahkumlara uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
Mahkumlara uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı

Başakşehir’de gazetecilik ve yeni medya okulu açılıyor

Başakşehir Belediyesi, gazeteciliğe gönül veren gençler için Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu’nu açıyor. Her biri alanında uzman gazetecilerin muhabirlik ve editörlük eğitimleri vereceği Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu, yeni nesil haberciliğin merkezi olacak.

İSTANBUL 21.10.2021, 19:33
Başakşehir’de gazetecilik ve yeni medya okulu açılıyor

Başakşehir Belediyesi, gazeteciliğe gönül veren gençler için Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu’nu açıyor. Her biri alanında uzman gazetecilerin muhabirlik ve editörlük eğitimleri vereceği Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu, yeni nesil haberciliğin merkezi olacak.

Başakşehir Belediyesi, gençlere yönelik eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Türkiye’nin önemli gazetecilerinin eğitim vereceği Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu kapılarını açıyor. Yeni medyaya yeni bir soluk kazandıracak okulda gazetecilik ve editörlüğün tüm detayları gençlere aktarılacak.

“Ailemize yeni bir yıldız daha ekleniyor”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yeni nesil haberciliğin merkezi olacak Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu’nun açılacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Kartoğlu, yaptığı paylaşımda, “Ailemize yeni bir yıldız daha ekleniyor. Usta gazetecilerin, muhabirlik ve editörlük dersleri vereceği Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu’muz çok yakında kapılarını açıyor. Yeni nesil haberciliğin yeni adresi burası” ifadelerini kullandı.

Eğitimler 6 hafta sürecek

Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu’nda gençlere haber yazım kuralları, içerik oluşturma ve editörlük alanında eğitimler verilecek. 6 hafta olarak planlanan eğitimlerde Fatih Selek temel gazetecilik, Esra Toptaş yeni medya, Kenan Kıran sosyal medyada habercilik, Nuriye Çakmak Çelik röportaj haberciliği ve Taha Hüseyin Karagöz muhabirlik ve editörlük alanındaki tecrübelerini kursiyerlerle paylaşacak.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2