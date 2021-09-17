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Başakşehir’de çölyak hastalarına özel gıda paketi

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçe genelinde bulunan Çölyak hastaları için özel olarak hazırlanan glütensiz gıdaların dağıtımını yaptı. Başkan Kartoğlu, Çölyak hastası ilçe sakinlerine düzenli olarak glütensiz gıda temin edeceklerini söyledi.

İSTANBUL 17.09.2021, 19:35
Başakşehir’de çölyak hastalarına özel gıda paketi

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçe genelinde bulunan Çölyak hastaları için özel olarak hazırlanan glütensiz gıdaların dağıtımını yaptı. Başkan Kartoğlu, Çölyak hastası ilçe sakinlerine düzenli olarak glütensiz gıda temin edeceklerini söyledi.

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelinde bulunan Çölyak hastaları için anlamlı bir çalışma başlattı. Çölyak hastası 24 aileye özel olarak glüten içermeyen gıda paketleri hazırlandı. Hazırlanan paketleri Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu dağıttı.

“Her bir paket özel olarak hazırlandı”

Başakşehir genelinde başlatılan çalışma kapsamında 24 Çölyak hastası aileye ulaştıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Bugün, özel bir farkındalık çalışması yaptık. İlçe genelinde bulunan Çölyak hastası komşularımıza sürpriz yaparak onlar için özel olarak hazırladığımız glütensiz ürünleri teslim ettik. Çalışmamız bugünle sınırlı kalmayacak. Çölyak hastası komşularımıza düzenli olarak glütensiz gıdaların teminini sağlayacağız. Her zaman komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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