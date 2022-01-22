Başakşehir’de çocuklara özel festival başlıyor

Başakşehir Belediyesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine karne hediyesi hazırladı. Yarıyıl tatili boyunca ilçedeki 10 bilgi evinde yapılacak Başakşehir Sömestr Festivali’nde birbirinden eğlenceli sahne gösterileri çocukları bekliyor.

Başakşehir Belediyesi, çocukların yarıyıl tatilini verimli bir şekilde geçirmesi için Başakşehir Sömestr Festivali düzenledi. İlçe genelindeki 10 bilgi evinin ev sahipliği yapacağı festivalde birbirinden eğlenceli ve keyifli sahne gösterileri düzenlenecek. Bilgi evlerinde 24 Ocak’ta başlayacak Başakşehir Sömestr Festivali’nde etkinlikler sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki seansta yapılacak. İlk seans saat 11.00’de, ikinci seans ise saat 14.00’te başlayacak. Etkinliklerde sihirbaz, Hacivat ile Karagöz, palyaço, jonglör, Kavuklu ve Pişekar ile Başakgiller sahne alacak. Çocukların sevdiği filmlerin gösterimlerinin de yapılacağı festival, 5 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Başakşehirli uygulamasını göstermek yeterli

Etkinliklere katılmak isteyen çocukların biletleri, ebeveynleri tarafından kendilerine en yakın bilgi evinden temin edebilecek. Ebeveynler, akıllı telefonlarına Başakşehirli uygulamasını indirerek, uygulamayı bilgi evindeki görevlilere gösterecek. Aileler, çocuklarının hangi seansa katılmak istediğini belirterek biletlerini temin edebilecek.