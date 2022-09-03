Başakşehir’de Bahçekent Millet Kıraathanesi açılıyor

Başakşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük millet kıraathanesinin ardından ilçeye yeni millet kıraathanesi daha kazandırıyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, çalışmaların son aşamaya geldiği Bahçekent Millet Kıraathanesi’nin Eylül sonunda açılacağını söyledi.

Başakşehir Belediyesi spordan kültüre, eğitimden teknolojiye kadar birçok alanda çocuklara ve gençlere yönelik yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Her yıl binlerce Başakşehirlinin ziyaret ettiği, Türkiye’nin en büyüğü unvanına sahip Başakşehir Millet Kıraathanesi’nin ardından Bahçeşehir 2. Kısım’da yeni bir millet kıraathanesi inşa ediliyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, çalışmaların hızla devam ettiği Bahçekent Millet Kıraathanesi’nde incelemelerde bulundu.

“6 bin kitap kapasitesine sahip olacak”

Bölgede ilk ve tek olacak kıraathanenin bin 130 metrekare alanda sahip olduğunu belirten Başkan Yasin Kartoğlu, “Hoşdere Millet Bahçemizin hemen yanında yer alan kıraathanemizde 6 bin kitap, kafe, ders çalışma alanları bulunuyor. Komşularımız, Mola Kafe’de ‘Başakşehirli’ mobil uygulamasında topladıkları puanlarla ücretsiz çay ve kahve içebilecekler” diye konuştu. Başkan Kartoğlu, çalışmaların son aşamaya geldiği Bahçekent Millet Kıraathanesi’nin Eylül sonunda Başakşehirlilerin hizmetine sunmayı planladıklarını söyledi.