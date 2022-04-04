Başakşehir’de atık yağların doğaya karışmasına izin yok

Başakşehir Belediyesi, ilçede gerçekleştirdiği atık yağ toplama faaliyetiyle çevre kirliliğini en aza indirmeyi hedefliyor. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl konut, iş yeri ve 30 noktadaki mobil atık toplama merkezlerinde 147 ton atık yağ toplandı.

Başakşehir’de, çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen atık yağlar toplanıyor. Başakşehir Belediyesi, bu çerçevede geçen yıl 147 ton atık yağ topladı. Atık yağların toprağa veya su kaynaklarına karışması engellenerek çevre kirliliğinin de önüne geçilmesi hedefleniyor.

30 ayrı noktada atık yağ toplama alanı

Başakşehir Belediyesi tarafından ilçenin 30 noktasında Mobil Atık Merkezi konumlandırıldı. Atık Nakit uygulamasına dahil olan tüm sitelere atık yağ bidonu konulurken, işletme ve kamu binalarından toplama sağlandı. Başakşehirlilerin evlerde biriktirdiği 5 litre ve üzeri atık yağlar ise lojistik ekipleri tarafından toplanıyor. Başakşehir Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde vatandaşlara geri dönüşüm hakkında bilgilendirme yaparak, çevre gönüllülerinin sayısını her geçen gün artırıyor. Ayrıca lisanslı firmalardan her ay düzenli raporlar alınarak çalışmalar kayıt altına alınıyor.

Bitkisel atık yağların çevreye etkileri

Kullanılmış bitkisel yağların atık su kirliliğinin yüzde 25‘ini, bir litre kullanılmış yağ, 1 milyon litre içme suyunu yani 15 kişinin bir yılda alması gereken suyu içilmez hale getirdiği ifade ediliyor. Atık yağlar, atık su giderlerinde ve kanalizasyon hatlarında birikerek boru kesitlerinin daralmasına ve tıkanmalara sebep olurken evsel atıklarla karıştırılan atık yağlar, katı atık depolama sahalarında yangınlara da neden olduğu ifade ediliyor. Atık yağlar kanalizasyona döküldüğü zaman su yüzeyini kaplayarak su sistemine zarar verirken, güneş ışığını engelleyerek havadan suya oksijen transferini önlüyor. Zamanla sudaki oksijen miktarının tükenmesi hızlanırken, denize, akarsuya ve göle ulaşan bitkisel atık yağlar, buralarda yaşayan canlı türlerine zarar veriyor.