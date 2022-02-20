Başakşehir Yeni Medya Akademi’de mezuniyet coşkusu

Hayata geçirdiği projelerle örnek olan Başakşehir Belediyesi, Yeni Medya Akademi ile medya sektörüne yeni isimler kazandırmaya devam ediyor. Radyo, dublaj, gazetecilik ve yeni medya alanlarında eğitim alan kursiyerler, sertifikalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun elinden aldı.

Başakşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik hayata geçirilen, Türkiye’de ilk ve tek olan Yeni Medya Akademisi’nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Yeni Medya Akademi, Radyo Akademi, Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu ile Dublaj Okulu’nda eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, sertifikalarını Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle aldı.

“Kariyerlere artı değer katıyoruz”

Kursiyerlere hitap eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Akademilerimizin hızına yetişmekte güçlük çekiyoruz. Radyo Akademi’de yedinci, Yeni Medya Akademi’de beşinci, Dublaj Okulu ile Gazetecilik ve Yeni Medya Okulumuzda ise ikinci dönem mezunlarımızı verdik. Eğitimlerimize katıldığınız için, bizimle aynı yolda yürüdüğünüz için ve en önemlisi kendinize artı bir değer kattığınız için hepinizi tebrik ediyorum” dedi. Başkan Kartoğlu, verilen eğitimlerin kursiyerlerin kişisel gelişimlerinin yanında kariyerlerine de olumlu yansıması yönünde temennilerde bulundu.

“Ailemiz her geçen gün büyüyor”

Bünyesinde beş farklı alanda eğitim verilen akademi bulunan Başakşehir Yeni Medya Akademi ile sektöre yeni isimler kazandırdıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “5 yıldızlı olarak adlandırdığımız Başakşehir Yeni Medya Akademi ailesi, her geçen gün büyüyor. Her eğitim dönemiyle birlikte yeni başarı hikâyeleri yazıyoruz. Sizlerin de, aynı şekilde başarılı olacağınızdan hiç şüphem yok. Aranızdan başarılı radyo programcıları, haberciler, seslendirme sanatçıları çıkacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.