Başakşehir Sinema Okulu başlıyor

Başakşehir Belediyesi, sinema sektörüne genç yetenekler kazandıracak Sinema Okulu’nu başlatıyor. Sektörün usta isimlerinin eğitim vereceği okulda, kursiyerlerin yazacağı iki senaryo Başakşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda filme çekilerek Başakşehir Film Festivali’nde yer alacak.

Başakşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Yeni Medya ve Radyo Akademileri, Gazetecilik ve Yeni Medya ile Dublaj Okullarının ardından Başakşehir Sinema Okulu da kapılarını açıyor. Sinema sektörüne genç yetenekler kazandırma hedefi olan Sinema Okulu’nda yönetmenlik, senaryo, görüntü yönetmenliği, ses tasarımı ve kurgu alanlarında eğitimler verilecek.

Eğitimlerde son teknoloji ürünü ekipmanlar kullanılacak

Eğitim kadrosunda sinema sektörünün başarılı isimlerinden Raşit Çelikezer, Görkem Katmer, Koray Sevindi, Mehmet Ağbaba ve İsmail Kara yer alıyor. Bir eğitim döneminin 16 hafta süreceği Sinema Okulu’nda 4 farklı derste toplam 100 saat eğitim verilecek. Kursiyerler, eğitimler süresince sinema sektörünün son teknoloji ürünü teknik ekipman ve altyapısını kullanabilecek. Okulda 4K kamera setleri, 5D Mark4, DavinciResolve renk masası, profesyonel ses kayıt cihazları, kurgu odaları ve ses kayıt stüdyosu bulunuyor.

Eğitim programının sonunda öğrencilerin yazmış olduğu iki senaryo, Başakşehir Belediyesi sponsorluğunda filme çekilecek. Çekilen bu filmler ilerleyen tarihlerde Başakşehir Film Festivali’nde seyirci ile buluşma fırsatı yakalayacak. Sinema Okulu, kursiyerlere ilk film ve festival deneyimi sağlamanın yanında sektörün profesyonelleriyle bir araya gelme fırsatı da verecek.

Başvurular www.basaksehir.bel.tr üzerinden yapılacak

Eğitime katılmak isteyenler www.basaksehir.bel.tr adresi üzerinden oluşturulan formu doldurarak, Türkiye’nin her yerinden başvuru yapabilecek. Başvuru yapan adaylar, doldurmuş oldukları formlarda belirttikleri özelliklerine göre, en az 5 gün önce aranarak mülakata davet edilecek. Eğitimlerin verileceğin Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’ndeki mülakatların ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda, söz konusu dönemde eğitim alacak kursiyerler belirlenecek. 16 haftalık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerler, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun da katıldığı özel bir program ile sertifikalarını alacak.