Başakşehir Radyo Akademi’de 3. dönem mezuniyet heyecanı

Başakşehir Radyo Akademi’de üçüncü dönem öğrencileri mezun oldu. 6 hafta boyunca Türkiye’nin önde gelen radyo programcılarından eğitim alan 15 genç radyocu, sertifikalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun elinden aldı.

Türkiye’nin ilk ve tek yeni medya akademisinde bir mezuniyet heyecanı daha yaşandı. Başakşehir Belediyesi Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’ndeki modern stüdyolar ve sınıflarda eğitim gören genç radyocular, 6 hafta süren eğitimlerini başarıyla tamamladı. Radyo Akademi 3. dönem öğrencilerinin sertifika töreni, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi’nde yapıldı.

“Gençleri usta radyocularla buluşturduk”

Her zaman gençlerle bir araya geldiklerini ve gençlere yatırım yaptıklarını belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Gençlerimizle birlikte olmayı ve onlara artı değerler katmayı seviyoruz. Başakşehir Radyo Akademisi ile birlikte gençlerimizi profesyonel radyocularla buluşturduk. Üniversitede ders alsanız bile saha ile bir çalışmanız yoksa diploması olan yalnız bir kurt olursunuz” dedi.

“Akademilerimiz sadece radyo ile sınırlı değil”

Başakşehir Radyo Akademisi’nden mezun olan her bir öğrencinin profesyonel radyoculuğa ilk adımını attığını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Bundan sonra, ‘biz gerçekten usta radyoculardan eğitim aldık’ diyebileceksiniz. Bundan sonraki süreçte bu mesleği daha güzel yapabileceksiniz. Tabi ki akademilerimiz sadece radyo ile sınırlı değil, bizde akademi çok. Önümüzdeki dönemde sizlerin Tiyatro Akademisi ya da Müzik Akademisi’nde de ders almanızı isterim” şeklinde konuştu.

“Eğitim alan 9 öğrencimiz işe başladı”

Geçtiğimiz dönem Başakşehir Radyo Akademi’de eğitim alan 9 öğrencinin profesyonel radyolarda işe başladığını belirten Başkan Kartoğlu, “Bu bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağıdır. Hedefinizi ulaşmanız bizleri her zaman gururlandırır” ifadelerini kullandı.

Başkan Kartoğlu’nun konuşmasının ardından sertifika törenine geçildi. Sahneye çağrılan her öğrencinin Başakşehir Radyo Akademi mezuniyet sertifikası Başkan Kartoğlu tarafından verildi. Türkiye’nin yeni sesleri olacak olan genç radyoculara, Başakşehir Radyo Akademi’de diksiyon, kurumsal iletişim ve reklam, radyoda haber teknikleri, radyo tarihi ve podcaste, prodüksiyon teknikleri ve programı, radyo program yapımcılığı konularında eğitim veriliyor.