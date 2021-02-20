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Başakşehir Millet Kıraathanesi ‘en çok okuyan kütüphaneler’ arasında

Türkiye’nin en büyük millet kıraathanesi unvanına sahip Başakşehir Millet Kıraathanesi, ödünç kitap istatistiklerinde en çok okuyan kütüphaneler arasındaki yerini aldı. Başakşehirli kitapseverlerin açıldığı günden bu yana kütüphaneden aldığı ödünç kitap sayısı 90 bini geçti.

İSTANBUL 20.02.2021, 18:20
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Başakşehir Millet Kıraathanesi ‘en çok okuyan kütüphaneler’ arasında

Türkiye’nin en büyük millet kıraathanesi unvanına sahip Başakşehir Millet Kıraathanesi, ödünç kitap istatistiklerinde en çok okuyan kütüphaneler arasındaki yerini aldı. Başakşehirli kitapseverlerin açıldığı günden bu yana kütüphaneden aldığı ödünç kitap sayısı 90 bini geçti.

Başakşehir Millet Kıraathanesi, açıldığı günden bu yana hem kitap kurtlarının hem de tadına doyulmaz sohbetlerin merkezi oldu. 14 Mart 2019’da hizmete giren kıraathaneden okurlar bugüne kadar 90 binden fazla kitabı ödünç aldı. Üyeler romandan edebiyata, tarihten teknolojiye kadar 82 farklı katalogda yer alan eserlerden yararlandı. Farklı yaş gruplarından üyeler en çok roman ve edebiyat türlerini tercih etti. Kıraathanenin kütüphane olarak hizmet veren bölümüne ise 18 ayda 28 bin 943 kişi üye oldu.

Geniş arşiviyle kültür dünyasında marka

Başakşehir Millet Kıraathanesi üyeleri, katalog tarama ve ödünç cihazlarından istedikleri esere kolaylıkla ulaşıp ödünç alabilme imkânına sahip oldu. 28 bin 943 üyesi bulunan kıraathanede 63 bin 427 basılı kitap, 22 bin 643 e-kitap, 21 bin 627 sesli kitap ve Braille alfabesi ile hazırlanmış 287 kabartmalı kitap yer alıyor.

Millet Kıraathanesi’nde pandemi önlemleri

Başakşehir Millet Kıraathanesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kitapseverlere hizmet vermeye devam ediyor. Tedbirlerin en üst seviyede olduğu kıraathanede, maskeden dezenfektana, masa ve sandalyelerden kitap hijyenine kadar tüm tedbirler titizlikle uygulanıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında 13 Mart’ta geçici olarak kapatılan Başakşehir Millet Kıraathanesi, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle 1 Haziran itibariyle kısıtlı olarak yeniden açılmıştı. Kıraathane, yapılan çalışmalar tamamlandıktan sonra yeni normal kuralları çerçevesinde Başakşehirli kitapseverlere yeniden hizmet vermeye başladı.

Rezervasyon dönemi

104 bini aşkın kitabın bulunduğu kıraathaneye girişlerde rezervasyon sistemine de geçildi. Kıraathaneye gelmek isteyen okurlar, online ya da kıraathane girişindeki görevlilere başvurarak kaydını gerçekleştirebiliyor. Kaydını yaptıranlar, doluluk oranına göre içeri alınıyor. Kayıt işlemi, bilgisayar ve akıllı telefonların yanı sıra kıraathane girişindeki ekranlardan kolaylıkla yapılabiliyor. Kaydın ardından telefonlara gelen karekod turnikelere okutularak içeri girilebiliyor. Bu işlem için kütüphane.basaksehir.bel.tr adresine girmek yeterli oluyor.
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